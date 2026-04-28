article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Yapay Zeka
1930 Yılından Sonrasını Bilmiyor: İnterneti Hiç Görmeden Eğitilen Yapay Zeka

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.04.2026 - 15:11

Yapay zeka denilince çoğumuzun aklına günümüzde sıkça kullandığımız Gemini, ChatGPT veya Claude geliyor. Peki ya alışılmışın dışına çıkan bir yapay zekanın da var olduğunu söylesek? Üstelik kendisi 1930 yılından sonrasını bilmiyor! Yani modelin bildiği dünya, oldukça eski. Ortaya çıkan sonuçlar ise düşündüğünüzden çok daha ilginç.

Gelin, neyin nesiymiş bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Sadece geçmişten beslenen model nasıl geliştirildi?

Talkie projesi, Alec Radford, Nick Levine ve David Duvenaud tarafından geliştirildi. Model, 260 milyar token’dan oluşan veri setiyle eğitildi. Kaynaklar arasında kitaplar, gazeteler, patentler ve hukuki metinler yer alıyor. Tüm içeriklerin ortak noktası ise 1931 öncesine ait olmaları.

Proje kapsamında yalnızca temel model değil, talimatları anlayan versiyon da geliştirildi. 'talkie-1930-13b-it' adı verilen versiyon, eski referans kitaplardan çıkarılan soru-cevap çiftleriyle eğitildi. Ardından çevrim içi DPO yöntemiyle pekiştirme öğrenmesi uygulandı. Hatta model değerlendirmesinde başka bir dil modeli hakem olarak kullanıldı.

Modern bilgi yok ama dil becerisi şaşırtıyor.

Modelin en dikkat çeken yanı, modern dünyaya dair bilgiye sahip olmaması. İkinci Dünya Savaşı, güncel teknoloji ya da internet kültürü hakkında hiçbir veri içermiyor. Buna rağmen temel dil becerileri oldukça güçlü. Sayısal işlemler ve mantık yürütme gibi alanlarda başarılı sonuçlar verdiği belirtiliyor.

Daha da ilginç olan kısım ise programlama anlayışı. Python gibi modern bir dil eğitim verisinde yer almamasına rağmen, model verilen örneklerden yola çıkarak kod mantığını çözebiliyor. Forumlarda yapılan tartışmalarda, şifreleme sistemlerini çözme ya da yeni kuralları öğrenme gibi beceriler de öne çıkıyor.

Tabii her şey kusursuz değil. OCR ile elde edilen metinler nedeniyle eğitim sürecinde verim kaybı yaşandığı ifade ediliyor. Ayrıca bazı testlerde dönem dışı bilgilere rastlanması, veri sızıntısı ihtimalini gündeme getirdi.

Talkie-1930, yapay zeka araştırmaları açısından farklı kapı aralıyor.

Özellikle veri setinin zamanla sınırlandırılması, modelin neyi gerçekten öğrendiğini anlamak için önemli bir fırsat sunuyor. Uzmanlar, genel zeka ile ezber arasındaki farkı daha net analiz edebileceklerini düşünüyor.

Aynı zamanda kültürel ve dilsel değişimlerin modele nasıl yansıdığı da incelenebiliyor. Viktorya dönemi dili, eski deyimler ve farklı yazım biçimleri gibi detaylar üzerinde testler yapılabiliyor. Proje kapsamında ayrıca modern verilerle eğitilmiş karşılaştırma modeli de sunuldu. Böylece iki farklı dönem arasında doğrudan kıyaslama yapılabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın