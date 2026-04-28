1930 Yılından Sonrasını Bilmiyor: İnterneti Hiç Görmeden Eğitilen Yapay Zeka

Modelin en dikkat çeken yanı, modern dünyaya dair bilgiye sahip olmaması. İkinci Dünya Savaşı, güncel teknoloji ya da internet kültürü hakkında hiçbir veri içermiyor. Buna rağmen temel dil becerileri oldukça güçlü. Sayısal işlemler ve mantık yürütme gibi alanlarda başarılı sonuçlar verdiği belirtiliyor.

Daha da ilginç olan kısım ise programlama anlayışı. Python gibi modern bir dil eğitim verisinde yer almamasına rağmen, model verilen örneklerden yola çıkarak kod mantığını çözebiliyor. Forumlarda yapılan tartışmalarda, şifreleme sistemlerini çözme ya da yeni kuralları öğrenme gibi beceriler de öne çıkıyor.

Tabii her şey kusursuz değil. OCR ile elde edilen metinler nedeniyle eğitim sürecinde verim kaybı yaşandığı ifade ediliyor. Ayrıca bazı testlerde dönem dışı bilgilere rastlanması, veri sızıntısı ihtimalini gündeme getirdi.