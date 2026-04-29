Haberler
Yaşam
66 Yıl Boyunca Tırnaklarını Kesmedi: 9 Metreye Ulaştı

Gökçe Cici
29.04.2026 - 16:14

Bazı rekorlar sadece şaşırtmakla kalmıyor. Aynı zamanda ciddi bedeller de barındırıyor. Hindistan’da yaşayan Shridhar Chillal’ın hikayesi tam olarak böyle. Küçük yaşta alınan karar yıllar içinde hayatını tamamen değiştirdi. Sonunda dünya rekoru geldi ama işler sandığı kadar kolay ilerlemedi.

Küçük yaşta alınan karar 66 yıl süren rekor hikayesine dönüştü.

Hint kerata sanatçısı Shridhar Chillal, 1952 yılında öğretmeninden aldığı sert tepki sonrası radikal karar aldı. Sol elindeki tırnakları hayatı boyunca kesmemeye yemin etti.

Yıllar içinde uzayan tırnaklar, sıradan alışkanlıktan çıkıp dünya çapında ilgi gören hikayeye dönüştü. 2018 yılına gelindiğinde toplam uzunluk 909 santimetreye ulaştı. Sadece başparmak tırnağı bile 197 santimetreydi. Bu rakam neredeyse iki metreye denk geliyor.

Rekor uğruna geçen yıllar günlük hayatı neredeyse durma noktasına getirdi.

Zamanla sarı ve kahverengi tonlara dönen tırnaklar kıvrılarak spiral şekiller aldı. Ağırlıkları arttıkça sol kol üzerinde ciddi baskı oluştu. Geceleri aynı pozisyonda kalmak zorunda kaldı ve sinir hasarı gelişti. Sol el neredeyse işlevsiz hale geldi.

Araba kullanmak, yemek yemek ya da rahat uyumak bile zorlaştı. Tıp literatüründe Onychogryphosis olarak bilinen aşırı tırnak büyümesi durumunun en uç örneklerinden biri olarak gösterildi.

1990’lı yıllarda Guinness World Records yetkilileri ilk incelemeyi yaptığında uzunluk 5 metreyi geçmişti. Ancak Chillal durmadı. Günlük yaşamını bu tırnaklara göre düzenledi, kalabalık ortamlarda hareket etmek bile zor hale geldi.

Rekor kırıldı, tırnaklar müzeye taşındı

82 yaşına geldiğinde tırnaklarını kesmeye karar verdi. Bu karar yalnızca kişisel rahatlama sağlamadı, aynı zamanda yılların emeğini sergilenen esere dönüştürdü. ABD merkezli Ripley's Believe It or Not! müzesi, tırnakları satın alarak New York’taki şubesinde cam vitrin içinde sergilemeye başladı.

Ziyaretçiler bu dev yapıları gördüğünde hem şaşkınlık hem hayranlık yaşıyor. Dermatologlar için ise uzun süreli keratin birikiminin etkilerini inceleme fırsatı sunuyor.

Kadınlarda benzer rekor bir dönem Lee Redmond adına kaydedildi. 30 yıl boyunca kesilmeyen tırnaklar 8,65 metreye ulaştı. Ancak trafik kazası sonrası tüm tırnaklar kırıldı ve süreç sona erdi.

Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
