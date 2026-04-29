66 Yıl Boyunca Tırnaklarını Kesmedi: 9 Metreye Ulaştı

Zamanla sarı ve kahverengi tonlara dönen tırnaklar kıvrılarak spiral şekiller aldı. Ağırlıkları arttıkça sol kol üzerinde ciddi baskı oluştu. Geceleri aynı pozisyonda kalmak zorunda kaldı ve sinir hasarı gelişti. Sol el neredeyse işlevsiz hale geldi.

Araba kullanmak, yemek yemek ya da rahat uyumak bile zorlaştı. Tıp literatüründe Onychogryphosis olarak bilinen aşırı tırnak büyümesi durumunun en uç örneklerinden biri olarak gösterildi.

1990’lı yıllarda Guinness World Records yetkilileri ilk incelemeyi yaptığında uzunluk 5 metreyi geçmişti. Ancak Chillal durmadı. Günlük yaşamını bu tırnaklara göre düzenledi, kalabalık ortamlarda hareket etmek bile zor hale geldi.