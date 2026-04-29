Ölmeden Önce Görülen Son Rüyaların Ne Olduğu Ortaya Çıktı

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.04.2026 - 13:59

Ölüm yaklaşırken zihnin nasıl çalıştığı uzun zamandır merak ediliyor. Özellikle son anlarda görülen rüyalar dikkat çekiyor. Yeni yayımlanan araştırma, ölüm öncesi deneyimlere farklı bakış sunuyor. Hastaların anlattıkları oldukça çarpıcı detaylar içeriyor. Ortaya çıkan tablo ise düşündürücü.

Son anlarda en sık görülen rüyalar düşündüğünüzden çok daha duygusal.

İtalya merkezli Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia bünyesinde yürütülen çalışmada, 239 palyatif bakım çalışanının gözlemleri incelendi. Hemşireler, doktorlar, psikologlar ve bakım gönüllülerinin aktardıkları ortak noktada buluşuyor. Ölümün eşiğinde olan hastalar, sıklıkla hayatını kaybetmiş yakınlarıyla yeniden karşılaştığını anlatıyor. Aile üyeleri, eski dostlar hatta evcil hayvanlar, son derece gerçek hissedilen rüyalarda ortaya çıkıyor. Hatta bazı hastalar, gördüklerinin rüya değil ziyaret olduğuna inanacak kadar güçlü deneyimler yaşadığını ifade ediyor.

Anlatılan sahneler oldukça sembolik. Kimi çıplak ayakla aydınlığa açılan kapıya doğru ilerlediğini söylüyor, kimi sahil boyunca koşan beyaz at görüyor. Ölen eşin 'Seni bekliyorum' dediğini duyanlar da var. Araştırmacılar, zihnin yaklaşan sonu doğrudan kabullenmek yerine imgeler aracılığıyla işlemeye çalıştığını düşünüyor. 

Bu tür rüyalar, duygusal yükü hafifletme ve vedaya hazırlanma sürecinde psikolojik rahatlama sağlıyor. Ayrıca Death Studies dergisinde yayımlanan bulgular, farklı kültürlerde dahi benzer temaların tekrar ettiğini ortaya koyuyor.

Her rüya huzurlu değil, bazıları derin korkuları gün yüzüne çıkarıyor.

Her anlatı sakin ve huzurlu ilerlemiyor. Bazı hastalar son derece rahatsız edici görüntülerle karşılaştığını dile getiriyor. Annesinin yüzünü taşıyan canavar gören hasta örneği, en dikkat çeken anlatımlardan biri olarak kayda geçti. Uzmanlara göre bu tür sahneler, çözülmemiş duygusal çatışmaları ve bastırılmış korkuları yansıtıyor. Yani görülen içerik, yalnızca zihinsel süreç değil, aynı zamanda psikolojik durum hakkında da ipucu veriyor.

Araştırmayı yöneten Elisa Rabitti, hastaların çoğunun yaşadıklarını paylaşmaktan çekindiğini belirtiyor. Alay edilme ya da yanlış anlaşılma korkusu nedeniyle pek çok deneyim gizli kalıyor. Ancak dikkat çeken nokta, ölümün eşiğindeki kişilerle ölümden dönmüş bireylerin anlattıkları arasındaki benzerlik. 

Tüneller, parlak ışıklar, merdivenler ve kaybedilmiş yakınlarla karşılaşma gibi imgeler, iki grupta da tekrar ediyor. Tüm bu ortaklıklar, zihnin son anlarda belirli bir dil geliştirdiğini düşündürüyor. Ne anlama geldiği hâlâ net değil, fakat ortaya çıkan tablo görmezden gelinemeyecek kadar tutarlı.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
