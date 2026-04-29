Ölmeden Önce Görülen Son Rüyaların Ne Olduğu Ortaya Çıktı

İtalya merkezli Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia bünyesinde yürütülen çalışmada, 239 palyatif bakım çalışanının gözlemleri incelendi. Hemşireler, doktorlar, psikologlar ve bakım gönüllülerinin aktardıkları ortak noktada buluşuyor. Ölümün eşiğinde olan hastalar, sıklıkla hayatını kaybetmiş yakınlarıyla yeniden karşılaştığını anlatıyor. Aile üyeleri, eski dostlar hatta evcil hayvanlar, son derece gerçek hissedilen rüyalarda ortaya çıkıyor. Hatta bazı hastalar, gördüklerinin rüya değil ziyaret olduğuna inanacak kadar güçlü deneyimler yaşadığını ifade ediyor.

Anlatılan sahneler oldukça sembolik. Kimi çıplak ayakla aydınlığa açılan kapıya doğru ilerlediğini söylüyor, kimi sahil boyunca koşan beyaz at görüyor. Ölen eşin 'Seni bekliyorum' dediğini duyanlar da var. Araştırmacılar, zihnin yaklaşan sonu doğrudan kabullenmek yerine imgeler aracılığıyla işlemeye çalıştığını düşünüyor.

Bu tür rüyalar, duygusal yükü hafifletme ve vedaya hazırlanma sürecinde psikolojik rahatlama sağlıyor. Ayrıca Death Studies dergisinde yayımlanan bulgular, farklı kültürlerde dahi benzer temaların tekrar ettiğini ortaya koyuyor.