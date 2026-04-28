122 Yıl 164 Gün Yaşadı: Herkes Aynı Sırrı Merak Ediyor

Jeanne Calment 1875 yılında Fransa’nın Arles kentinde doğdu ve 1997 yılında hayatını kaybetti. Yaşamı boyunca sanayi çağından internet dönemine kadar uzanan dev değişimlere tanıklık etti. Eyfel Kulesi’nin yapımı, iki dünya savaşı, Ay’a iniş ve teknolojik dönüşümler onun ömrüne sığdı.

En çok konuşulan anılarından biri ise Vincent van Gogh ile ilgiliydi. Gençlik yıllarında ailesinin dükkanına gelen ressamı gördüğünü anlatmıştı. Böylece tarihin en ünlü sanatçılarından biriyle yolları kesişen ender tanıklardan biri haline geldi.