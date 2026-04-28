122 Yıl 164 Gün Yaşadı: Herkes Aynı Sırrı Merak Ediyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.04.2026 - 16:03

İnsan ömrünün sınırı yıllardır tartışılıyor. Ancak tarihe geçen bazı isimler tüm hesapları değiştirdi. Fransa’da yaşayan Jeanne Calment bunların en bilineni oldu. Tam 122 yıl 164 gün yaşayarak rekor kırdı. Üstelik yaşam tarzı çoğu uzmana göre oldukça şaşırtıcıydı.

İki dünya savaşı gördü, Van Gogh’u hatırladığını anlattı

Jeanne Calment 1875 yılında Fransa’nın Arles kentinde doğdu ve 1997 yılında hayatını kaybetti. Yaşamı boyunca sanayi çağından internet dönemine kadar uzanan dev değişimlere tanıklık etti. Eyfel Kulesi’nin yapımı, iki dünya savaşı, Ay’a iniş ve teknolojik dönüşümler onun ömrüne sığdı.

En çok konuşulan anılarından biri ise Vincent van Gogh ile ilgiliydi. Gençlik yıllarında ailesinin dükkanına gelen ressamı gördüğünü anlatmıştı. Böylece tarihin en ünlü sanatçılarından biriyle yolları kesişen ender tanıklardan biri haline geldi.

Uzun yaşam kurallarını tersine çevirdi

Calment’in yaşam tarzı klasik sağlık reçetelerine pek benzemiyordu. İleri yaşlara kadar sigara kullandığı, çikolatayı çok sevdiği ve zaman zaman şarap tükettiği biliniyor. Buna rağmen enerjik tavrını uzun süre korudu. 100 yaşında bisiklete binmesi ise en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

90’lı yaşlarında aktif kaldı, sosyal hayatını sürdürdü ve neşeli tavrıyla dikkat çekti. Röportajlarında sık sık gülmenin öneminden söz etti. Kendisini tanıyanlara göre mizah duygusu, sakin yapısı ve hayata uyum sağlama becerisi en güçlü yanlarıydı.

Bilim insanları hala aynı soruyu soruyor

Jeanne Calment’in rekoru yıllardır araştırılıyor. Uzmanlar genetik mirasın, aile geçmişinin ve yaşam koşullarının etkili olabileceğini düşünüyor. Ailesinde de uzun yaşayan bireylerin bulunması dikkat çekiyor. Bunun yanında düşük stresli yaşam, güçlü sosyal bağlar ve hareketli kalmak da öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Yine de kesin cevap hala bulunmuş değil. Bazıları şans faktörünü de önemli görüyor. Jeanne Calment’in hikayesi, insan bedeninin sınırları hakkında bilinmeyen çok şey olduğunu hatırlatmaya devam ediyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
