Haberler
Yaşam
35 Yıl Boyunca Tekrar Tekrar Yıldırım Çarptı

Gökçe Cici
28.04.2026 - 17:08

Yıldırım çarpması çoğu insanın hayatında hiç yaşamayacağı olaylardan biri. Ancak bazı hikayeler istatistikleri altüst ediyor. Roy Sullivan adlı park görevlisi bunların en bilineni oldu. Kendisine tam 7 kez yıldırım çarptı ve her seferinde hayatta kaldı. Yaşadıkları nedeniyle adı dünya tarihine geçti.

Roy Sullivan, ABD’nin Virginia eyaletinde bulunan Shenandoah National Park bölgesinde park korucusu olarak çalışıyordu.

1942 yılında ilk kez yıldırım çarpmasıyla gündeme geldi. O olayda kaşları yandı. Yıllar sonra ikinci, üçüncü ve devam eden vakalar geldi.

1969 ile 1977 arasında yıldırımlar yeniden çarptı. Saçları tutuştu, vücudunda yanıklar oluştu, ayak parmaklarında hasar meydana geldi. Her olaydan sağ çıkması ise onu dünya çapında tanınan isim haline getirdi. Sonunda Guinness World Records tarafından dünyanın en çok yıldırım çarpan insanı olarak kayda geçirildi.

Bilim insanları bile tam açıklayamadı

Uzmanlara göre Sullivan’ın açık arazide çalışması büyük risk oluşturuyordu. Dağlık alanlar, nemli hava ve sık sık dışarıda bulunması yıldırım ihtimalini artırıyordu. Ancak tüm bunlar 7 kez çarpılmasını tek başına açıklamaya yetmedi. Bu yüzden hikayesi yıllarca meteoroloji çevrelerinde konuşuldu.

Bazı teoriler vücut yapısı, bulunduğu konum ya da tesadüf zinciri üzerinde durdu. Yine de kesin cevap bulunamadı. Yerel halk ise ona “İnsan Yıldırım Çubuğu” lakabını taktı. Rivayete göre yanında su taşıyor, saçları tutuşursa hemen söndürmeye hazırlanıyordu.

Rekor kırıldı ama hikaye hüzünlü bitti

Roy Sullivan doğanın en sert olaylarından defalarca kurtuldu. Ancak hayatının son yıllarında psikolojik olarak zor dönemler geçirdiği aktarıldı. 1983 yılında yaşamını yitirdi ve hikayesi trajik sonla noktalandı.

Bugün hâlâ adı istatistik derslerinde, ilginç dünya olaylarında ve yıldırım güvenliği anlatılarında geçiyor. Çünkü Roy Sullivan’ın hayatı, bazen en düşük ihtimallerin bile gerçek olabileceğini gösteren sıra dışı örneklerden biri olarak görülüyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
