35 Yıl Boyunca Tekrar Tekrar Yıldırım Çarptı

Uzmanlara göre Sullivan’ın açık arazide çalışması büyük risk oluşturuyordu. Dağlık alanlar, nemli hava ve sık sık dışarıda bulunması yıldırım ihtimalini artırıyordu. Ancak tüm bunlar 7 kez çarpılmasını tek başına açıklamaya yetmedi. Bu yüzden hikayesi yıllarca meteoroloji çevrelerinde konuşuldu.

Bazı teoriler vücut yapısı, bulunduğu konum ya da tesadüf zinciri üzerinde durdu. Yine de kesin cevap bulunamadı. Yerel halk ise ona “İnsan Yıldırım Çubuğu” lakabını taktı. Rivayete göre yanında su taşıyor, saçları tutuşursa hemen söndürmeye hazırlanıyordu.