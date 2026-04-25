article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Çölün Ortasında Göl Ortaya Çıktı: 120 Bin Yıllık İz Keşfedildi

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.04.2026 - 15:02

Çöl denince çoğu kişinin aklına sonsuz kum tepeleri geliyor. Fakat Suudi Arabistan’da yapılan kazılar şaşırtıcı sonuçlar verdi. Bugün kurak olan bölgede geçmişte dev göllerin yer aldığı ortaya çıktı. Üstelik yalnızca su değil, insan yaşamı da vardı. Araştırmacılar 120 bin yıllık ayak izleri keşfetti.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şimdi çöl olan yerde eskiden göl kıyısında hayat vardı

Suudi Arabistan’daki Nefud Çölü içinde yer alan Alathar adlı antik göl sahasında bulunan ayak izleri, Homo sapiens türünün Arabistan Yarımadası’ndaki en eski tarihli kanıtlarından sayılıyor. Bilim insanları izlerin yaklaşık 120 bin yıl öncesine ait olduğunu açıkladı. Böylece modern insanların Afrika’dan sanılandan daha erken dönemlerde farklı rotalarla yayıldığı düşüncesi güç kazandı.

Araştırmalara göre o dönem Arabistan bugünkü gibi kuru değildi. Bölgeye 'Yeşil Arabistan' adı veriliyor. Geniş otlaklar, tatlı su kaynakları ve göller sayesinde yaşam koşulları oldukça elverişliydi. İnsan toplulukları da su kaynaklarını takip ederek iç kesimlere kadar ilerleyebiliyordu. Yani bugün sert iklimiyle bilinen topraklar, geçmişte göç yollarının merkezlerinden sayılıyordu.

İnsanlar filler ve su aygırlarıyla aynı göl çevresinde yürüdü

Kazı alanında yalnızca insan izleri yoktu. Araştırmacılar tarih öncesi fillere, su aygırlarına, atlara ve dev deve türlerine ait yüzlerce ayak izi de tespit etti. Ortaya çıkan tabloya göre göl çevresi farklı canlıların su içmek ve beslenmek için uğradığı canlı bir yaşam alanıydı. İnsan toplulukları da aynı bölgeleri kullanıyordu.

Daha da ilginç tarafı, alanda taş aletlerin neredeyse hiç bulunmaması. Uzmanlara göre insanlar burada uzun süreli yerleşim kurmadı, daha çok geçici durak olarak kullandı. Suya ulaşıp yollarına devam ettiler.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın