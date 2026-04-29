Tuvaletteki Kireç Lekesini 2 Saatte Yok Eden Yöntem

Tuvalet içinde görülen kahverengiye çalan sert tabaka aslında kireç birikimi. Su buharlaştıkça geriye kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller kalıyor. Zaman geçtikçe katman kalınlaşıyor ve yüzeye iyice yapışıyor. Göz ardı edildiğinde lekeler koyulaşıyor ve temizliği ciddi anlamda zorlaştırıyor.

Piyasada güçlü temizleyiciler bulunuyor ancak keskin kokular ve yüzeye zarar riski herkes için cazip gelmeyebiliyor. Bu yüzden sirke ve limon tuzu gibi doğal çözümler hâlâ en çok tercih edilen seçenekler arasında yer alıyor. Üstelik doğru teknikle kullanıldığında etkisi oldukça güçlü oluyor.