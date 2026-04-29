Haberler
Yaşam
Tuvaletteki Kireç Lekesini 2 Saatte Yok Eden Yöntem

Tuvaletteki Kireç Lekesini 2 Saatte Yok Eden Yöntem

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.04.2026 - 15:40

Tuvalet içinde oluşan sarı ve kabuklaşmış lekeler çoğu kişinin canını sıkıyor. Sert su kaynaklı kireç zamanla yüzeye iyice tutunuyor. Uzun süre beklediğinde temizliği daha da zorlaşıyor. Kimyasal ürünler ise herkes için ideal seçenek olmuyor. Tam da bu noktada pratik yöntemler öne çıkıyor.

Sert suyun bıraktığı izler sandığından daha kalıcı olabiliyor

Sert suyun bıraktığı izler sandığından daha kalıcı olabiliyor

Tuvalet içinde görülen kahverengiye çalan sert tabaka aslında kireç birikimi. Su buharlaştıkça geriye kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller kalıyor. Zaman geçtikçe katman kalınlaşıyor ve yüzeye iyice yapışıyor. Göz ardı edildiğinde lekeler koyulaşıyor ve temizliği ciddi anlamda zorlaştırıyor.

Piyasada güçlü temizleyiciler bulunuyor ancak keskin kokular ve yüzeye zarar riski herkes için cazip gelmeyebiliyor. Bu yüzden sirke ve limon tuzu gibi doğal çözümler hâlâ en çok tercih edilen seçenekler arasında yer alıyor. Üstelik doğru teknikle kullanıldığında etkisi oldukça güçlü oluyor.

Kağıt havlu yöntemiyle kireç nasıl temizlenir?

Kağıt havlu yöntemiyle kireç nasıl temizlenir?

  • Kalın ve dayanıklı kağıt havlu hazırlanır

  • Beyaz sirke ya da limon tuzu ve su karışımı hazırlanır

  • Kağıt havlu parçaları hazırlanan karışımın içine tamamen batırılır

  • Islatılan parçalar kireçli bölgenin üzerine tek tek yerleştirilir

  • Lekeli alanın tamamı kaplanacak şekilde düzenlenir

  • Yerleştirme sonrası en az 2-3 saat beklenir, mümkünse gece boyunca bırakılır

  • Süre sonunda kağıt havlular kaldırılır

  • Yumuşayan kireç tabakası sünger yardımıyla hafifçe silinir

  • Zorlanan noktalar için nazik şekilde ikinci geçiş yapılır

Bu yöntemle sert kazıma işlemlerine ihtiyaç kalmadan lekelerin büyük kısmı yüzeyden ayrılır ve temizlik çok daha kolay hale gelir.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
