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Hababam Sınıfı Filmlerinin Çekildiği Adile Sultan Kasrı El Değiştirdi

Hababam Sınıfı Filmlerinin Çekildiği Adile Sultan Kasrı El Değiştirdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.06.2026 - 17:53
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Türk sinemasının efsanelerinden Hababam Sınıfı serisinin çekildiği tarihi Adile Sultan Kasrı, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından satın alındı. TBB Başkanı Alpaslan Çakar, kasrın tadilat sonrası birliğin yeni merkezi olarak kullanılacağını açıkladı.

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Tadilat çalışmaları başlayacak

Tadilat çalışmaları başlayacak

TBB’nin açıklamasına göre kasır, kapsamlı bir restorasyon sürecinden geçirilecek ve bankacılık sektörünün çatı örgütünün genel merkezi haline gelecek. Yapının geleceği konusunda kamuoyunda tartışmalar sürerken, resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından tadilat çalışmaları başlayacak.

2014 yılından beri müze olarak kullanılıyordu

2014 yılından beri müze olarak kullanılıyordu

Osmanlı döneminde 1853’te Sultan Abdülaziz tarafından kız kardeşi Adile Sultan’a hediye edilen kasır, Validebağ Korusu’nda yer alıyor. Balyan ailesinin mimari imzalarını taşıyan yapı, uzun yıllar eğitim amaçlı kullanıldıktan sonra 1975’te Ertem Eğilmez’in yönettiği Hababam Sınıfı filmlerine plato oldu. 2014’te müzeye dönüştürülen bina, Kemal Sunal, Tarık Akan ve Halit Akçatepe gibi usta oyuncuların anılarına ve filmde kullanılan eşyalara ev sahipliği yapıyordu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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