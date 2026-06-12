Sevgili Oğlak, bugün Venüs Aslan burcundayken derin bir psikolojik ve fiziksel temizlik yapma ihtiyacı duyuyorsun. Evdeki kullanmadığın eşyaları atmak, dolapları düzenlemek veya bütçe hesaplarını gözden geçirmek cumartesi gününün ana gündemi olacak. Yüklerden kurtuldukça zihninin de berraklaştığını fark edeceksin.

Eskiyen düşünce kalıplarından da arınıyorsun. Seni aşağı çeken insanları hayatından sessizce çıkarıp enerjini sadece sana fayda sağlayan konulara odaklayacaksın. Sistem kurmak senin işin, bugün de kendi hayatının sistemini yeniden yazıyorsun.

Peki ya aşk? İlişkinde uzun zamandır biriken ve konuşulmayan kırgınlıkları masaya döküp temizleme vakti. Bu sert yüzleşme, partnerinle aranızdaki görünmez duvarları yıkarak yerini sağlam bir güvene bırakacak. Bekarsan, eski sevgilinin numarasını rehberinden nihayet silerek geçmişin hayaletlerinden bütünüyle kurtuluyor ve içsel özgürlüğünü ilan ediyorsun. Temiz bir sayfa açılıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...