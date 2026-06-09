Sevgili Oğlak, bugün Ay ile Neptün kavuşumu iletişim ağlarını, zihnini ve kullandığın teknolojik aletleri tam bir sis bulutunun içine sokuyor. Yanlışlıkla atılan mesajlar, kendini ifade ederken seçtiğin kelimelerin tamamen başka yönlere çekilmesi veya teknolojik aletlerde yaşanan anlamsız donmalar gününün ritmini bozabilir. Ancak bazen bir hata, harika bir kapı da açabilir.

Yakın çevren, kardeşlerin veya komşularınla olan ilişkilerinde de şefkatli ama bir o kadar da sınırları belirsiz bir hava var. Sana dert yanmak için gelen birinin hikayesine öylesine üzüleceksin ki gün boyu onun derdini kendi derdinmiş gibi zihninde taşıyacaksın. O analitik zihninin yerini bugün kocaman ve empatik bir kalp alıyor.

Peki ya aşk? Tesadüflerin, film sahnelerini aratmayan ufak hataların aşka dönüştüğü sihirli bir güne başlıyorsun! Yanlışlıkla başka bir numaraya attığın bir mesajın veya günlük koşturmaca içinde kahve sırasında yanlışlıkla çarpıştığın kişinin gözlerine baktığında, kalbinde adeta sinematografik bir kıvılcım çakabilir. Bekarsan, hayatın ciddi ve kuralcı yüzünü bir kenara bırakıp bu ufak iletişim kazasının getirdiği masalsı tanışmanın tadını çıkarmaya bak. Aşk planlanmaz, aşk sadece olur. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...