Sevgili Oğlak, bugün yeni haftaya başladığında, yıllarını verdiğin hırsların ve statü hedeflerinin içinde kocaman bir boşluk hissedeceksin. Herkesten çok çalışıp zirveye ulaşmış olsan da, 'Hayatım sadece işten mi ibaret?' sorusu bugün kalbini sızlatacak. Kaybettiğin zamanın, kaçırdığın eğlenceli anıların pişmanlığıyla yüzleştiğin melankolik bir pazartesi yaşayabilirsin.

Toplumdaki kuralcı ve sağlam duvarın bugün çatırdayabilir. Beklemediğin bir anda gelişen ailevi bir sağlık sorunu veya hayatın ani bir tokadı, kurallarının aslında ne kadar anlamsız olduğunu yüzüne çarpacaktır. Kariyerin dışındaki hayata odaklanma vakti. Hayatı sevdiklerinle paylaşma, eğlenme ve tadını çıkarma zamanı.

Peki ya aşk? Beraberliğinde işkolik yapının yarattığı yıkımla yüzleşiyorsun. Partnerinin artık senin yorgunluklarını, sürekli işe öncelik vermeni veya mesafeni kaldıramayıp önüne net bir ayrılık ültimatomu koyması seni sarsabilir. Ya önceliğini değiştireceksin ya da onu tamamen kaybedeceksin. Bekarsan, kariyer kaygılarından ve hayatta kalma savaşından dolayı aşka ayıracak bir saniyen bile yok. Romantizm sana bir lüks, hatta zaman kaybı gibi geldiği için kalbinin sesini dinlemiyorsun. Ama artık aşka şans vermelisin, hem de bugün! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...