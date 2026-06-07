Sevgili Oğlak, bugün ilişkinde bıçağın kemiğe dayandığı, 'ya işin ya da ben' cümlesinin yankılandığı ağır bir kriz masada. Partnerini yalnız bırakmanın, özel günleri sadece birer görev gibi savuşturmanın bedelini bugün çekilen restle ödüyorsun. Kariyerinle övünürken elinden kayıp giden aşkını kurtarmak istiyorsan, katı iş duvarlarını acilen yıkmalısın.

Ama bekarsan, sana yaklaşmaya çalışan kişileri o kadar eleştiriyor ve iş hayatını o kadar merkeze alıyorsun ki, aşktan uzaklaşıyorsun. Bugünü sadece faturalarını, ödemelerini ve kariyer hedeflerini düşünerek geçirecek, aşkın seni zayıflatacak bir zaaf olduğuna inanarak yalnızlığını bir zırh gibi giyeceksin. Ancak gerçek aşk hemen yanı başında seni bekliyor, gözünü aç! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...