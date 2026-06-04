Sevgili Oğlak, bugün Venüs ile Jüpiter etkileşimi, kontrolü bırakıp partnerinin kollarına kendini tamamen teslim etmeni ve aşkın o coşkulu halini yaşamanı emrediyor. Görev ve sorumlulukları kapının dışında bırakıp, onunla sadece eğlenmeye, gülmeye ve flört etmeye odaklandığında ilişkiniz yeniden nefes alıp devasa bir mutluluğa dönüşecek.

Ama bekarsan, bugün ciddiyet maskeni çıkarmanın tam vakti. Katıldığın bir hobide, sanatsal bir etkinlikte veya bir eğlence ortamında; hayatı dolu dolu yaşayan, neşesiyle seni ciddi kabuğundan çıkaracak cesur birine karşı koyamayacağın, kalbini hızla çarptıracak harika bir çekim başlayabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...