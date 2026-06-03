Sevgili Oğlak, bugün Merkür ile Neptün'ün iletişim ağını kilitleyen enerjisi, partnerinle aranızda 'sen öyle dedin, ben böyle anladım' kavgalarını tetikleyebilir. Sadece basit bir akşam yemeği planı yaparken bile birbirinizin cümlelerini cımbızlayarak alınganlık yaratabilirsiniz. Mesajlaşmayı bırakıp göz göze gelerek konuşmak bu buhranı anında çözecektir.

Ama bekarsan, dijital dünyada (sosyal medya veya flört uygulamaları) karşılaştığın profillerin gerçekliği konusunda ciddi yanılgılara düşebilirsin. Fotoğraflarına ve edebi sözlerine vurulduğun birinin, yüz yüze geldiğinizde tamamen farklı bir karaktere sahip olduğunu görmek büyük bir hayal kırıklığı olabilir, beklentiyi düşük tut. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...