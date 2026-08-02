article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Oğlak Burcu chevron-right-grey 3 Ağustos - 9 Ağustos Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
3 - 9 Ağustos 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.08.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 3 Ağustos - 9 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 3 Ağustos - 9 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, 6 Ağustos’ta Venüs’ün kariyer alanının tepesine geçmesi bu hafta iş yerindeki itibarını ve uyumunu belirgin biçimde yükseltiyor. 7 Ağustos’taki Güneş-Satürn üçgeni de yöneticin Satürn’ü devreye soktuğu için attığın adımlara sağlamlık katıyor, bu yüzden ciddi bir teklifi değerlendirmek için uygun bir haftadasın. Kendini anlatmaktan çekinmemelisin, çünkü bu hafta emeğin görünür oluyor.

Maddi olarak ise 9 Ağustos’ta Merkür’ün ortak kaynaklar alanına geçmesi kredi, vergi ya da paylaşılan bir bütçeyle ilgili konuşmaları gündeme getiriyor. Rakamları yazılı olarak netleştirmen, ileride yaşanabilecek bir karışıklığı baştan önler.

Aşk hayatında 6 Ağustos’taki Son Dördün, bir flörtün ya da yarım kalmış bir yakınlığın netleşmesini istiyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerinle geleceğe dair belirsiz kalan bir konuyu açıklığa kavuşturuyorsun. Bekar bir Oğlak burcu isen, iş vesilesiyle katılacağın bir ortamda tanışacağın biri sana beklediğinden yakın gelebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Oğlak burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın