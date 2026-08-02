Sevgili Oğlak, 6 Ağustos’ta Venüs’ün kariyer alanının tepesine geçmesi bu hafta iş yerindeki itibarını ve uyumunu belirgin biçimde yükseltiyor. 7 Ağustos’taki Güneş-Satürn üçgeni de yöneticin Satürn’ü devreye soktuğu için attığın adımlara sağlamlık katıyor, bu yüzden ciddi bir teklifi değerlendirmek için uygun bir haftadasın. Kendini anlatmaktan çekinmemelisin, çünkü bu hafta emeğin görünür oluyor.

Maddi olarak ise 9 Ağustos’ta Merkür’ün ortak kaynaklar alanına geçmesi kredi, vergi ya da paylaşılan bir bütçeyle ilgili konuşmaları gündeme getiriyor. Rakamları yazılı olarak netleştirmen, ileride yaşanabilecek bir karışıklığı baştan önler.

Aşk hayatında 6 Ağustos’taki Son Dördün, bir flörtün ya da yarım kalmış bir yakınlığın netleşmesini istiyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerinle geleceğe dair belirsiz kalan bir konuyu açıklığa kavuşturuyorsun. Bekar bir Oğlak burcu isen, iş vesilesiyle katılacağın bir ortamda tanışacağın biri sana beklediğinden yakın gelebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…