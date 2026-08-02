Sevgili Oğlak, 6 Ağustos’ta Venüs kariyer alanına, yani herkesin gördüğü köşene geçiyor ve 7 Ağustos’taki Güneş-Satürn üçgeni de ciddi adımlara zemin hazırlıyor; yani bu hafta ilişkin görünür olmak istiyor. İlişkin varsa, ilişkinizi çevrenize tanıtmak, sosyal ortamlarda birlikte görünmek ya da geleceğe dair somut bir söz vermek gündeminize gelebilir. Bunu bir yük ya da bir baskı gibi görme; aslında bu, ilişkini sahiplenmenin en net yolu. Bir adım atmaya karar verirsen, bu haftanın enerjisi arkanda duruyor.

Bekarsan, kariyerinde başarılı, kendinden emin biri ilgini çekiyor. Ancak birinin işinde iyi olması, ilişkide de iyi olacağı anlamına gelmiyor. Bu hafta unvana, gösterişe ya da çevresinin ona duyduğu saygıya değil; sana nasıl davrandığına, seni dinleyip dinlemediğine bakmalısın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…