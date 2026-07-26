Sevgili Oğlak, bu hafta yönetici gezegenin Satürn'ün geri harekete geçmesi işitmene ve kulak çınlamasına dikkat çekiyor, gürültülü ortamlardan sonra kulaklarında hafif bir uğultu fark edebilirsin. Kulaklarına düzenli sessizlik molaları vermek ve yüksek sesle uzun süre maruz kalmaktan kaçınmak seni koruyacaktır. Güneş ve Jüpiter'in derinlik alanındaki etkisi ise sessiz bir ortamda geçirdiğin birkaç dakikanın, zihnini de dinlendireceğini fısıldıyor.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…