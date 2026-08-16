Sevgili Oğlak, bu hafta senin için finansal olarak ciddi geçiyor. Pazartesi Merkür ile yöneticin Satürn arasındaki üçgen, ortak kaynaklarla ilgili büyük bir konuşmayı destekliyor; bekleyen bir prim, bir kredi onayı ya da bir borç yapılandırması bu hafta yola girebilir. Ancak pazartesi Mars-Neptün karesi keyfe yönelik harcamalarda kafanı karıştırıyor, “hak ettim” diyerek yaptığın alışverişi sonradan sorgulayabilirsin. Cuma günü Venüs-Satürn karşıtlığında ise bütçende bir sınırla karşılaşabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…