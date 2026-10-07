Fatma Betül Sayan Kaya ile Eşinin İfadeleri Ortaya Çıktı: “Vicdani Rahatsızlık Duyup Parayı İade Ettik”
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı. Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; Kaya çifti, Özata Denizcilik hissesindeki işlemlerinde herhangi bir yönlendirme veya özel bilgi almadıklarını savundu. Beyanların adli makamlarca dosyadaki mali veriler ve diğer delillerle birlikte değerlendirileceği, SPK'nın Sermaye Piyasası Kanunu'nun 106'ncı maddesi kapsamında yapması beklenen suç duyurusunun da soruşturma dosyasına dahil edileceği öğrenildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı.
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Fatma Betül Sayan Kaya ise Nisan 2026'da yaklaşık 250 bin lot Özata Denizcilik hissesi aldığını, hisselerin bir bölümünü ağustosta, kalanını ise eylülde sattığını ifade etti.
Soruşturma makamlarının, Kaya çiftinin "kendi iradeleriyle yatırım yaptıkları", "herhangi bir yönlendirme veya özel bilgi almadıkları" ve elde ettikleri kazançları gönüllü olarak ödedikleri yönündeki beyanlarını ayrıca sorguladığı öğrenildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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