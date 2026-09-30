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Oğlak Burcu right-white
Ekim 2026, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:01
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Gökyüzü Ekim ayında bir hayli hareketli! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları Ekim ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Ekim ayı nasıl geçecek? Bu ay Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, kariyerinde yeni bir sayfa açılıyor. Terazi Yeniayı doğrudan kariyer alanında gerçekleşiyor. Yeni bir pozisyon, farklı bir şirket ya da daha görünür bir rol için harekete geçebilirsin. Ayın başında Güneş ile Satürn karşıtlığı iş ile ev arasındaki dengeyi zorlayabilir; aile sorumlulukların kariyer hedeflerinle çatışabilir. Ayın ortasına doğru Mars'tan Satürn'e gelen destek disiplinini ödüllendiriyor, üstlerin emeğini fark edecek.

Maddi olarak ortak paralar alanın hareketli; Mars ile Jüpiter bu ay Aslan burcunda tam da bu alanda ilerliyor. Kredi, yatırım, partnerinin geliri ya da şirket bütçesiyle ilgili konular gündemde. Bir borcu kapatmak ya da ortak bir hesabı düzene sokmak için uygun bir ay; ancak riskli yatırımlardan uzak dur. Merkür retrosu devreye girdiğinde bir arkadaşınla yaptığın para anlaşmasını yazılı hale getir.

Gelelim aşka. Ayın son günlerinde aşk alanında gerçekleşen Boğa Dolunayı duygusal açıdan ayın doruk noktası. Sevgilin varsa uzun süredir konuştuğunuz bir konu sonuca bağlanabilir. Bu belki birlikte bir tatil, belki de ilişkinin bir sonraki adımı olur. Venüs'ün arkadaşlık alanında geri gitmesi ise eski bir arkadaşın aranızdaki dengeyi etkileyebileceğine işaret ediyor. Yalnız bir Oğlak isen arkadaşlıktan aşka dönen bir hikaye seni bekliyor olabilir. Uzun süredir tanıdığın biri seni farklı gözle görmeye başlayabilir.

Gelecek ay görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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