Dizlerin, eklemlerin ve dişlerin bu ay dikkat isteyen bölgeler. Soğuyan havalarla birlikte Satürn'ün Güneş'e karşıtlığı ay başında eklem ağrılarını artırabilir; D vitamini değerlerine uzun süredir baktırmadıysan bir kan tahlili yaptır. İkizler burcunda geri giden Uranüs sağlık alanında olduğu için ani kas spazmları, düzensiz öğünler ve öngörülemeyen bir çalışma temposu seni zorlayabilir. Sabit öğün saatleri belirlemek bu ay en büyük yardımcın olacak. Dönüşüm alanından geçen Mars ve Jüpiter ertelediğin küçük bir işlem ya da tedaviyi gündeme getirebilir; doktorunun önerilerini dikkatle dinle. Mars'ın Satürn'le kurduğu uyum da ayın ortasından itibaren fizik tedavi ya da düzenli egzersiz için güçlü bir destek sağlıyor. Merdiven çıkarken ya da ağır bir şey kaldırırken dizlerini korumayı unutma.

Gelecek ay görüşmek üzere sağlıkla kal…