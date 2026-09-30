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Oğlak Burcu right-white
Ekim 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Ekim ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Oğlak ve yükselen Oğlak burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Ekim ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Ekim ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, aşk hayatının en parlak anı ay sonunda romantizm alanında doğacak Dolunayla geliyor. Sevgilin varsa aylardır konuştuğunuz bir plan nihayet somutlaşabilir; birlikte bir yolculuk, ailelerin tanışması ya da ilişkinin resmileşmesi gibi. Ay başında Satürn'ün Güneş'le karşıtlığı iş ile özel hayat arasında sıkışmana neden olabilir; partnerine daha az vakit ayırdığını hissedersen küçük ama içten jestlerle bunu telafi et. Arkadaşlık alanında geri giden Venüs ise eski bir dostun ilişkinizin dengesine dokunabileceğini gösteriyor; bu konuda açık olmak güveni korur.

Yalnız bir Oğlak isen dostlukla başlayan bir yakınlık aşka dönüşebilir. Yıllardır tanıdığın ama hiç o gözle bakmadığın biri sana farklı hislerle yaklaşabilir. Ortak arkadaşlarla yapılan bir buluşma ya da eski bir dostla yeniden kurulan iletişim bu süreci başlatabilir. Duygularını çözümlemekte acele etme, ama korkup geri de çekilme. Ayın kapanışındaki Dolunay bu yakınlaşmanın gerçekten aşk olup olmadığını anlaman için net bir işaret verecek.

Gelecek ay görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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