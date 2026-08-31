Ağustos ayından kalan psikolojik ve finansal yükleri geride bırakmak zihinsel olarak rahatlamanıza ve kronik stresinizi azaltmanıza yardımcı olacak. Ayın ilk yarısında yeni bir eğitim veya seyahat planı ruhunuza canlılık getirirken, günlük hayatınızı disipline sokmak beden direncinizi artıracak. Ay sonundaki Koç Dolunayı döneminde ise ev ve aile içindeki ani değişimlerin getireceği hareketlilik sebebiyle baş bölgesine, tansiyona ve yorgunluğa dikkat etmeli; içsel dengenizi koruyacak sakinleştirici aktivitelere zaman ayırmalısınız.