Sevgili Oğlak, Ay bugün hâlâ kendi burcunda olduğu için günün ilk yarısı senin gücünün zirvesinde geçiyor; Kova'ya geçtiğinde biraz daha esnek bir tempoya geçmen gerekebilir.

Maddi olarak disiplinli yapın bugün öğleye kadar en yüksek seviyede; bu disiplin uzun süredir biriktirdiğin bir hedefe seni yaklaştırıyor, küçük bir plan değişikliği yapman gerekse de bu seni zorlamayacak.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Oğlaklar, partnerinin küçük, alışılmadık bir isteğine uyum sağlamak zorunda kalabilir; bu esneklik ilişkiye iyi gelecek. Bekar Oğlaklar ise gündüzden biraz daha rahat bir hâlini kendinde bulabilir; bu rahatlık tanıştığı kişide de fark edilip beklenmedik bir yakınlaşmaya dönüşebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…