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Oğlak Burcu right-white
15 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 15 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? 15 Eylül Salı günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Ay'ın Akrep burcunda ilerlemesi ve Merkür-Plüton gerilimi, sorumluluk yükünüzü biraz daha ağırlaştırıyor. Kariyer tarafında otorite konumundaki biriyle görüş ayrılığı yaşayabilirsiniz; sert durmak yerine argümanlarınızı sakince sıralamak size avantaj sağlayacak.

Para konusunda temkinli yapınız bugün size güven verecek; yeni bir harcamadan önce planınıza sadık kalın.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Oğlaklar duygularını sözle ifade etmek yerine hâlâ eylemlere güveniyor olabilir; bugün bir kez de içinizden geçeni açıkça söylemeyi deneyin. Bekar Oğlaklar ise iş ya da sorumluluklar arasında sıkışmışken beklenmedik bir tanışma yaşayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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