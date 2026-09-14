Sevgili Oğlak, bugün Ay'ın Akrep burcunda ilerlemesi ve Merkür-Plüton gerilimi, sorumluluk yükünüzü biraz daha ağırlaştırıyor. Kariyer tarafında otorite konumundaki biriyle görüş ayrılığı yaşayabilirsiniz; sert durmak yerine argümanlarınızı sakince sıralamak size avantaj sağlayacak.

Para konusunda temkinli yapınız bugün size güven verecek; yeni bir harcamadan önce planınıza sadık kalın.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Oğlaklar duygularını sözle ifade etmek yerine hâlâ eylemlere güveniyor olabilir; bugün bir kez de içinizden geçeni açıkça söylemeyi deneyin. Bekar Oğlaklar ise iş ya da sorumluluklar arasında sıkışmışken beklenmedik bir tanışma yaşayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…