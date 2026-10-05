Şehirde Bunalıyorlar, Doğada Nefes Alıyorlar: Doğayla Bağı En Güçlü 4 Burç
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Sonbaharla birlikte hafta sonu planları da değişiyor; kimimiz sararan yaprakların arasında yürüyüşe çıkıyor, kimimiz ilk fırsatta şehirden kaçacak bir köy evi arıyor. Doğada vakit geçirmenin iyi geldiği yalnızca bir his değil: 20 bin kişiyle yapılan bir araştırma, haftada en az 120 dakikayı doğada geçirenlerin kendini belirgin şekilde daha sağlıklı ve mutlu hissettiğini ortaya koydu. Astrolojiye göre ise bazı burçlar için bu ihtiyaç çok daha derin. Kimi toprağa dokunmadan dengesini bulamıyor, kimi aynı doğa rotasına ikinci kez adım atmıyor.
Kaynak: Thought Catalog
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1. Kova burcu: Huzuru evden uzakta, doğanın kucağında buluyor
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2. Boğa burcu: Toprağa dokunmadan dengesini bulamıyor
3. Terazi burcu: İnsanlardan yorulunca çiçeklere sığınıyor
4. Yay burcu: Aynı doğa rotasına ikinci kez gitmiyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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