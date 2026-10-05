Şehirde Bunalıyorlar, Doğada Nefes Alıyorlar: Doğayla Bağı En Güçlü 4 Burç

21 Ocak-18 Şubat arasında doğan Kovalar, yenilikçi ve teknolojiye meraklı yapılarıyla bilinir. Ama işin bir de öbür yüzü var: Kalabalık caddeler, korna sesleri ve hiç susmayan telefon bildirimleri bir noktadan sonra Kova'yı fazlasıyla yoruyor.

Kova en rahat hissettiği anı evinden uzakta ama doğaya çok daha yakın olduğu yerde yaşıyor. Temiz hava, bir derenin şırıltısı, çam kokusu onun için birebir zihin temizliği. Telefonu sessize alıp yalnızca rüzgârın ve kuşların sesini dinlediği bir hafta sonu, Kova'yı haftalarca idare ediyor. Bir yayla evi ya da göl kenarında kurulmuş bir kamp çadırı, onun gözünde en lüks tatilden bile daha değerli.