Güneş Açınca Gülüyor, Yağmur Yağınca Dertleniyorlar: Modu Havaya Göre Değişen 5 Burç
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Ekim'le birlikte havalar serinledi, yağmurlar da kapıya dayandı. Kimimiz bu değişimi bir fincan çayla karşılarken kimimizin keyfi bulutlarla birlikte kaçıyor. Güneş ışığının serotonin seviyesini yükselttiği, kısa ve karanlık kış günlerinin ise mevsimsel depresyonu tetikleyebildiği uzun zamandır biliniyor. Astrolojiye göre bazı burçlar bu etkiyi diğerlerinden çok daha derinden yaşıyor; listede yağmurlu günleri dört gözle bekleyen bir burç bile var.
Kaynak: Thought Catalog
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1. İkizler burcu: İdeal hava yılın her günü 23 derece
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2. Terazi burcu: Ani hava değişimleri dengesini bozuyor
3. Yengeç burcu: Bulutlar toplanınca kabuğuna çekiliyor
4. Akrep burcu: Güneşli günler keyfini kaçırıyor
5. Balık burcu: Yağmur yağınca hayatı sorguluyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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