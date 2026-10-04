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Güneş Açınca Gülüyor, Yağmur Yağınca Dertleniyorlar: Modu Havaya Göre Değişen 5 Burç

Güneş Açınca Gülüyor, Yağmur Yağınca Dertleniyorlar: Modu Havaya Göre Değişen 5 Burç

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.10.2026 - 14:45
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Ekim'le birlikte havalar serinledi, yağmurlar da kapıya dayandı. Kimimiz bu değişimi bir fincan çayla karşılarken kimimizin keyfi bulutlarla birlikte kaçıyor. Güneş ışığının serotonin seviyesini yükselttiği, kısa ve karanlık kış günlerinin ise mevsimsel depresyonu tetikleyebildiği uzun zamandır biliniyor. Astrolojiye göre bazı burçlar bu etkiyi diğerlerinden çok daha derinden yaşıyor; listede yağmurlu günleri dört gözle bekleyen bir burç bile var.

Kaynak: Thought Catalog

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1. İkizler burcu: İdeal hava yılın her günü 23 derece

1. İkizler burcu: İdeal hava yılın her günü 23 derece

21 Mayıs-20 Haziran arasında doğan İkizler'in yönetici gezegeni Merkür, astrolojide değişkenliğin simgesi sayılıyor. İkizler de tek bir ruh haline sığmayan, gün içinde birkaç farklı moda bürünebilen bir burç. Hava durumu ise bu iniş çıkışların en büyük tetikleyicilerinden biri.

İkizler'e kalsa termometre yılın 365 günü 23 dereceyi göstermeli. Yılın en uzun günü olan 21 Haziran'ı adeta bir bayram gibi beklerken en karanlık gün olan 21 Aralık'ı düşünmek bile canlarını sıkıyor. 'Ben soğuk havayı severim' diyen birini duyduklarında ise gerçekten şaşırıyor, bu tercihi bir türlü anlamlandıramıyorlar.

2. Terazi burcu: Ani hava değişimleri dengesini bozuyor

2. Terazi burcu: Ani hava değişimleri dengesini bozuyor

23 Eylül-22 Ekim arasında doğan Teraziler'in sembolü, onların dengeye ne kadar önem verdiğini anlatıyor. Alışık oldukları düzen, sakin bir ortam ve sürprizsiz günler Terazi'nin huzur formülü. Bu yüzden hava konusunda da tek bir istekleri var: Fazla değişmesin.

Herkes gibi onların da sevdiği ve sevmediği mevsimler var ama asıl dertleri havanın kendisi değil, değişkenliği. Güneşli başlayıp öğleden sonra sağanağa dönen bir gün, bunaltıcı nem ya da bir anda bastıran ayaz Terazi'nin dengesini kolayca bozabiliyor. Sabahı serin, öğleni sıcak geçen bu sonbahar günleri de onlar için pek kolay değil.

3. Yengeç burcu: Bulutlar toplanınca kabuğuna çekiliyor

3. Yengeç burcu: Bulutlar toplanınca kabuğuna çekiliyor

21 Haziran-22 Temmuz arasında doğan Yengeçler, burçların en hassaslarından biri. Masaldaki, üst üste yığılmış yatakların altındaki tek bir bezelye tanesini bile hisseden prensesi düşünün; Yengeç'in havadaki en küçük değişikliğe tepkisi de buna benziyor.

Güneşli bir sabah Yengeç'i evden çıkarıp parkta, sahilde, açık havada vakit geçirmeye yöneltiyor. Gökyüzü karardığında ise tıpkı simgesi gibi kabuğuna çekiliyor; battaniyeye sarılıp evde kalmayı, biraz da hüzünlenmeyi seçiyor. Basınç düştüğünde, hava ağırlaştığında bunu kişisel bir mesele gibi yaşayabiliyor. Kısacası ruh hali, hava durumu haritasıyla birlikte değişiyor.

4. Akrep burcu: Güneşli günler keyfini kaçırıyor

4. Akrep burcu: Güneşli günler keyfini kaçırıyor

23 Ekim-21 Kasım arasında doğan Akrepler bu listenin sürprizi. Çoğumuzun güneşi gördüğü an yüzü gülerken, Akrep için tablo tam tersi işliyor. Karanlık, serin ve yağmurlu günler onun en sevdiği atmosfer.

Pırıl pırıl bir yaz gününde, herkes sahile koşarken Akrep'in perdeleri kapatıp içeride kalması şaşırtıcı değil. Güneş ve sıcak onu bunaltıyor, içine kapanmasına neden olabiliyor. Gökyüzü kurşuni bir renge büründüğünde ve yağmur cama vurmaya başladığında ise Akrep'in keyfi yerine geliyor. Yani havanın bozması, onun için iyi haber.

5. Balık burcu: Yağmur yağınca hayatı sorguluyor

5. Balık burcu: Yağmur yağınca hayatı sorguluyor

19 Şubat-20 Mart arasında doğan Balıklar, burçların en mistik ve en hayalperest olanı olarak biliniyor. Hava durumunu yalnızca bir sıcaklık bilgisi olarak değil, evrenin kendisine gönderdiği bir mesaj gibi okumaları da bu yüzden.

Güneşli bir gün Balık'ın moralini anında yükseltiyor; bulutlar toplandığında ise üzerine bir durgunluk çöküyor. Yağmur başladığında pencere kenarına geçip doğanın döngüsünü, yağmurun neden gerekli olduğunu düşünmeye dalıyor. Hava gün içinde birkaç kez değiştiğinde iş daha da derinleşiyor; Balık kendini hayatın anlamı üzerine uzun düşüncelerin içinde bulabiliyor.

Elbette bu tür yorumlar eğlence amaçlı; havanın ruh halimize etkisi burçtan çok kişiden kişiye değişiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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