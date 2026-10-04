Güneş Açınca Gülüyor, Yağmur Yağınca Dertleniyorlar: Modu Havaya Göre Değişen 5 Burç

21 Mayıs-20 Haziran arasında doğan İkizler'in yönetici gezegeni Merkür, astrolojide değişkenliğin simgesi sayılıyor. İkizler de tek bir ruh haline sığmayan, gün içinde birkaç farklı moda bürünebilen bir burç. Hava durumu ise bu iniş çıkışların en büyük tetikleyicilerinden biri.

İkizler'e kalsa termometre yılın 365 günü 23 dereceyi göstermeli. Yılın en uzun günü olan 21 Haziran'ı adeta bir bayram gibi beklerken en karanlık gün olan 21 Aralık'ı düşünmek bile canlarını sıkıyor. 'Ben soğuk havayı severim' diyen birini duyduklarında ise gerçekten şaşırıyor, bu tercihi bir türlü anlamlandıramıyorlar.