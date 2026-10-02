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Dünyanın En Zenginleri Burçlarına Göre Sıralandı: Zirvedeki Burç Şaşırttı

Dünyanın En Zenginleri Burçlarına Göre Sıralandı: Zirvedeki Burç Şaşırttı

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 11:06
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Servet denince akla genelde doğru yatırım, şans ve çok çalışmak gelir ama bazıları işin içine yıldızları da katıyor. Forbes'un dünya milyarderleri listesindeki isimlerin doğum tarihleri tek tek incelenip burçlara göre gruplandığında ilginç bir tablo ortaya çıktı. Listede en kalabalık burç ile ortalama serveti en yüksek burç aynı değil. Zirvede sakinliğiyle bilinen bir burç otururken en sonda pek kimsenin beklemediği bir isim var.

Kaynak: Salon Today

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1. Boğa burcu: Ortalama 6,35 milyar dolarla zirvede

1. Boğa burcu: Ortalama 6,35 milyar dolarla zirvede

20 Nisan-20 Mayıs tarihleri arasında doğanlar listenin ilk sırasına yerleşti. Analize göre Forbes listesinde 189 Boğa burcu milyarder bulunuyor ve bu kişilerin ortalama serveti 6,35 milyar dolar. Toplam servetleri ise yaklaşık 1,2 trilyon doları buluyor.

Boğalar genelde ağırdan alan, rahatına düşkün insanlar olarak bilinir. Araştırmayı yapanlar ise başarılı insanlarda görülen o bitmek bilmeyen kararlılığın Boğalarda da güçlü olduğuna dikkat çekiyor. Yavaş ama emin adımlarla ilerlemek, uzun vadede servet biriktirmenin en sağlam yolu gibi görünüyor.

2. Balık burcu: 196 milyarderin ortalaması 6,06 milyar dolar

2. Balık burcu: 196 milyarderin ortalaması 6,06 milyar dolar

19 Şubat-20 Mart arasında doğan Balıklar ikinci sırada. Listede 196 Balık burcu milyarder yer alıyor; ortalama servetleri 6,06 milyar dolar, toplamları ise 1,18 trilyon dolar civarında.

Hayalperest ve duygusal yanlarıyla anılan Balıkların sezgileri iş dünyasında da işe yarıyor olabilir. Trendleri herkesten önce sezmek, özellikle yaratıcı sektörlerde büyük fark yaratıyor.

3. Yengeç burcu: Ailesine düşkün ama servette de iddialı

3. Yengeç burcu: Ailesine düşkün ama servette de iddialı

22 Haziran-22 Temmuz arasında doğan Yengeçler ilk üçü tamamlıyor. 190 Yengeç burcu milyarderin ortalama serveti 5,88 milyar dolar, toplamı ise 1,11 trilyon dolar.

Yengeçler güvenliğe ve sağlam bir yuvaya önem verir. Bu temkinli yapı, parayı korumak ve büyütmek söz konusu olduğunda onlara avantaj sağlıyor.

4. Koç burcu: Kıl payı farkla ilk üçün dışında kaldı

4. Koç burcu: Kıl payı farkla ilk üçün dışında kaldı

21 Mart-19 Nisan arasında doğan Koçlar 5,84 milyar dolarlık ortalamayla dördüncü sırada; Yengeç'in hemen ardında. Listede 196 Koç burcu milyarder var ve toplam servetleri 1,14 trilyon dolar.

Atılgan, rekabetçi ve risk almaktan çekinmeyen Koçların girişimcilikte öne çıkması pek şaşırtıcı değil.

5. Terazi burcu: 209 milyarderle listenin en kalabalık burçlarından biri

5. Terazi burcu: 209 milyarderle listenin en kalabalık burçlarından biri

23 Eylül-22 Ekim arasında doğan Teraziler ortalama 5,58 milyar dolarlık servetle beşinci sırada. 209 Terazi burcu milyarderin toplam serveti 1,16 trilyon dolar.

Uzlaşmacı yapıları ve güçlü sosyal ilişkileriyle bilinen Teraziler, iş dünyasında doğru insanlarla bağ kurma konusunda oldukça başarılı.

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6. Aslan burcu: Toplam serveti en yüksek ikinci burç

6. Aslan burcu: Toplam serveti en yüksek ikinci burç

23 Temmuz-22 Ağustos arasında doğan Aslanlar ortalamada altıncı sırada kalsa da başka bir alanda öne çıkıyor. Listede 224 Aslan burcu milyarder var ve toplam servetleri 1,24 trilyon dolar. Bu rakamla Kova'dan sonra en yüksek toplam servete sahip burç onlar. Ortalama servetleri ise 5,54 milyar dolar.

Sahneyi seven, liderliği doğal bir rol gibi üstlenen Aslanlar için büyük hedefler koymak sıradan bir şey.

7. Başak burcu: 214 milyarder, ortalama 5,27 milyar dolar

7. Başak burcu: 214 milyarder, ortalama 5,27 milyar dolar

23 Ağustos-22 Eylül arasında doğan Başaklar yedinci sırada. 214 Başak burcu milyarderin ortalama serveti 5,27 milyar dolar, toplamı ise 1,12 trilyon dolar.

Detaycı, planlı ve disiplinli yapılarıyla bilinen Başaklar, hesabını yapmadan adım atmayan bir burç.

8. Akrep burcu: Toplam servette 1 trilyon doların altında kaldı

8. Akrep burcu: Toplam servette 1 trilyon doların altında kaldı

23 Ekim-21 Kasım arasında doğan Akrepler 5,2 milyar dolarlık ortalamayla sekizinci. Listede 177 Akrep burcu milyarder var ve toplam servetleri 920 milyar dolar.

Hırslı ve stratejik oldukları bilinen Akrepler, ilk sıralarda olmasalar da listenin ortasında sağlam bir yer tutuyor.

9. İkizler burcu: 194 milyarderle ortalama 5,16 milyar dolar

9. İkizler burcu: 194 milyarderle ortalama 5,16 milyar dolar

21 Mayıs-20 Haziran arasında doğan İkizler dokuzuncu sırada. 194 İkizler burcu milyarderin ortalama serveti 5,16 milyar dolar, toplamları yaklaşık 1 trilyon dolar.

Meraklı, konuşkan ve hızlı düşünen İkizler fikir üretmekte hiç zorlanmıyor ama bu sıralamada ortanın biraz altında kaldılar.

10. Kova burcu: Ortalamada geride ama en çok milyarder bu burçtan çıkıyor

10. Kova burcu: Ortalamada geride ama en çok milyarder bu burçtan çıkıyor

Sıralamanın en dikkat çeken detayı Kova burcunda. 20 Ocak-18 Şubat arasında doğan Kovalar ortalama servette 4,52 milyar dolarla onuncu sırada kalıyor. Ancak listede tam 670 Kova burcu milyarder var; bu sayı diğer burçların neredeyse üç katı. Toplam servetleri de 3 trilyon dolarla açık ara ilk sırada.

Analizi yapanlar bu tabloyu Kovaların yenilikçi ve kararlı yapısına bağlıyor. Kısacası Kovalar arasında milyarder çok, ama servet daha fazla kişiye bölündüğü için ortalama aşağı çekiliyor.

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11. Yay burcu: 179 milyarder, ortalama 4,04 milyar dolar

11. Yay burcu: 179 milyarder, ortalama 4,04 milyar dolar

22 Kasım-21 Aralık arasında doğan Yaylar sondan ikinci sırada. 179 Yay burcu milyarderin ortalama serveti 4,04 milyar dolar, toplamı 723 milyar dolar.

Özgürlüğüne düşkün, maceracı Yaylar için para çoğu zaman bir hedef değil, yeni deneyimlere açılan bir kapı.

12. Oğlak burcu: Disiplinine rağmen listenin sonunda

12. Oğlak burcu: Disiplinine rağmen listenin sonunda

Listenin son sırasında belki de en az beklenen burç var: Oğlak. 22 Aralık-19 Ocak arasında doğanlar hem milyarder sayısında hem de ortalama servette en geride. Listede yalnızca 61 Oğlak burcu milyarder bulunuyor; ortalama servetleri 3,09 milyar dolar, toplamları ise 189 milyar dolar.

Çalışkanlığı ve kariyer odaklılığıyla bilinen Oğlakların sonda yer alması sürpriz oldu. Elbette bu tür sıralamalar eğlence amaçlı; servetin arkasında burçtan çok emek, fırsat ve biraz da şans yatıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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