Dünyanın En Zenginleri Burçlarına Göre Sıralandı: Zirvedeki Burç Şaşırttı
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Servet denince akla genelde doğru yatırım, şans ve çok çalışmak gelir ama bazıları işin içine yıldızları da katıyor. Forbes'un dünya milyarderleri listesindeki isimlerin doğum tarihleri tek tek incelenip burçlara göre gruplandığında ilginç bir tablo ortaya çıktı. Listede en kalabalık burç ile ortalama serveti en yüksek burç aynı değil. Zirvede sakinliğiyle bilinen bir burç otururken en sonda pek kimsenin beklemediği bir isim var.
Kaynak: Salon Today
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1. Boğa burcu: Ortalama 6,35 milyar dolarla zirvede
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2. Balık burcu: 196 milyarderin ortalaması 6,06 milyar dolar
3. Yengeç burcu: Ailesine düşkün ama servette de iddialı
4. Koç burcu: Kıl payı farkla ilk üçün dışında kaldı
5. Terazi burcu: 209 milyarderle listenin en kalabalık burçlarından biri
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6. Aslan burcu: Toplam serveti en yüksek ikinci burç
7. Başak burcu: 214 milyarder, ortalama 5,27 milyar dolar
8. Akrep burcu: Toplam servette 1 trilyon doların altında kaldı
9. İkizler burcu: 194 milyarderle ortalama 5,16 milyar dolar
10. Kova burcu: Ortalamada geride ama en çok milyarder bu burçtan çıkıyor
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11. Yay burcu: 179 milyarder, ortalama 4,04 milyar dolar
12. Oğlak burcu: Disiplinine rağmen listenin sonunda
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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