Dünyanın En Zenginleri Burçlarına Göre Sıralandı: Zirvedeki Burç Şaşırttı

20 Nisan-20 Mayıs tarihleri arasında doğanlar listenin ilk sırasına yerleşti. Analize göre Forbes listesinde 189 Boğa burcu milyarder bulunuyor ve bu kişilerin ortalama serveti 6,35 milyar dolar. Toplam servetleri ise yaklaşık 1,2 trilyon doları buluyor.

Boğalar genelde ağırdan alan, rahatına düşkün insanlar olarak bilinir. Araştırmayı yapanlar ise başarılı insanlarda görülen o bitmek bilmeyen kararlılığın Boğalarda da güçlü olduğuna dikkat çekiyor. Yavaş ama emin adımlarla ilerlemek, uzun vadede servet biriktirmenin en sağlam yolu gibi görünüyor.