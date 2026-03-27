Astrolojiye Göre Milyarderler Bu Burçlardan Çıkıyor

Astrolojiye Göre Milyarderler Bu Burçlardan Çıkıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.03.2026 - 13:45

Servet ve başarı çoğu zaman kişisel çaba, doğru strateji ve fırsatlarla ilişkilendirilse de, astrolojiye göre bazı burçların bu yolda daha avantajlı olduğu öne sürülüyor. Dünyanın en zengin isimleri üzerinden yapılan analizler, belirli burçların milyarderler arasında daha sık yer aldığını ortaya koyuyor. Peki, yıldızlar gerçekten finansal başarıya giden yolu işaret ediyor olabilir mi?

Terazi burcu listenin zirvesinde yer alıyor.

Terazi burcu listenin zirvesinde yer alıyor.

Araştırmaya göre en zengin isimler arasında 22 Terazi bulunuyor ve bu kişilerin toplam serveti 881,7 milyar doları buluyor. Terazi burcuna sahip kişilerin milyarder olma ihtimalinin diğer burçlara kıyasla %38 daha yüksek olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre Teraziler; stratejik düşünme becerileri, güçlü sosyal ağları ve hesaplı risk alma eğilimleri sayesinde iş dünyasında öne çıkıyor.

Boğa burcu ikinci sırada yer alıyor.

Boğa burcu ikinci sırada yer alıyor.

Listede 16 Boğa burcu milyarder bulunuyor. Boğalar; sabırlı, kararlı ve gerçekçi yaklaşımlarıyla uzun vadede servet inşa etme konusunda avantaj sağlıyor. İstikrarlı ilerlemeleri, onları finansal başarıya taşıyan en önemli faktörlerden biri olarak gösteriliyor.

Üçüncü sırada ise Balık burcu bulunuyor.

Üçüncü sırada ise Balık burcu bulunuyor.

15 milyarder Balık burcu olarak kaydedilirken, bu kişilerin özellikle trendleri erken yakalama ve tüketici beklentilerini öngörme konusunda başarılı olduğu vurgulanıyor. Yaratıcılık ve uyum sağlama yetenekleri, özellikle lüks ve inovasyon odaklı sektörlerde onları öne çıkarıyor.

En Az Milyarder Çıkaran Burçlar

Araştırmaya göre Oğlak ve Yay burçları listede en az temsil edilen burçlar arasında yer alıyor. Her iki burçtan da yalnızca 5 milyarder bulunuyor. Uzmanlar, Oğlak burcunun aşırı temkinli yapısının risk almayı sınırlayabildiğini Yay burcunun ise özgürlük ve macera arayışının uzun vadeli finansal hedeflerle her zaman örtüşmediğini ifade ediyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
