Bir Kapak Yetiyor: Çamaşır Makinesindeki Küf Kokusunu Anında Geçiren Yöntem

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.03.2026 - 11:43

Çamaşır makinenizden gelen küf kokusu, günlük işlerinizin keyfini kaçırabilir. Ancak çözüm sandığınızdan daha basit: yalnızca bir kapak ağız bakım suyu kullanarak, makinenizin içindeki kötü kokuyu anında azaltabilir ve ferah bir temizlik hissi sağlayabilirsiniz.

Çamaşır makinenizden gelen küf kokusu hem sinir bozucu hem de hijyen açısından rahatsız edici olabilir.

Bu koku genellikle tambur, kapı contası ve deterjan gözü gibi nemli bölgelerde biriken bakteri ve mantarlardan kaynaklanır. İlginç bir yöntem olarak ağız bakım suyu, makinenin içindeki kötü kokuları gidermede etkili bir çözüm sunabilir.

Bunun için yapmanız gereken tek şey, makineyi boş çalıştırırken bir bardak ağız bakım suyunu tambura veya deterjan gözüne eklemek.

Sıcak su programında çalıştırdığınızda ağız bakım suyunun antibakteriyel etkisi, kötü kokuyu bastırır ve makineye kısa süreli bir ferahlık kazandırır. Özellikle yoğun nemin birikmiş olduğu contalarda ve tamburun köşelerinde, ağız bakım suyu sayesinde koku belirgin ölçüde azalır.

Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, ağız bakım suyunun yalnızca geçici bir çözüm olduğudur.

Küfün kaynağını ortadan kaldırmaz, makinedeki birikmiş kalıntıları temizlemez ve düzenli bakım yerine geçmez. Kullanım sonrası birkaç durulama döngüsü çalıştırmak, ağız bakım suyunun kalıntı bırakmasını ve çamaşırlarda leke oluşmasını engeller. Ayrıca makinenin kapağını açık bırakmak, içerideki nemin hızla kurumasını sağlayarak küfün yeniden oluşmasını önler.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
