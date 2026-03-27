article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Bilim
50 Yıllık Konserve Somondan Çıkan Şey Denizlerin Gizli Dünyasını Ortaya Çıkardı

50 Yıllık Konserve Somondan Çıkan Şey Denizlerin Gizli Dünyasını Ortaya Çıkardı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.03.2026 - 09:53

Unutulmuş bir konserve somon yığını, bilim insanları için beklenmedik bir keşfe dönüştü. Açılan kutularda, 40 yılı aşkın süredir korunmuş deniz parazitleri bulundu ve bu sayede Alaska’nın deniz ekosistemlerinin zaman içindeki değişimi ilk kez detaylı biçimde incelenebiliyor.

Kaynak: https://www.futura-sciences.com/en/th...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Unutulmuş konserve somonlar, bilim insanları için beklenmedik bir hazineye dönüştü.

Unutulmuş konserve somonlar, bilim insanları için beklenmedik bir hazineye dönüştü.

Açılan kutularda, 40 yılı aşkın süredir korunmuş deniz parazitleri bulundu ve bu keşif, Alaska’daki deniz ekosistemlerinin uzun vadeli değişimini incelemeye yeni bir pencere açtı.

Araştırmacılar, 1979–2021 yılları arasında Alaska Körfezi ve Bristol Körfezi’nden yakalanmış dört farklı somon türünden toplam 178 konserve üzerinde çalıştı. Chum, coho, pink ve sockeye somonları incelenirken, parazit yoğunluğu ve tür dağılımları ekosistemin zaman içindeki durumuna dair ipuçları verdi. Özellikle anisakid adı verilen deniz solucanları, balıklardaki varlıklarıyla sağlıklı ekosistemlerin göstergesi olarak değerlendirildi.

Zaman içinde chum ve pink somonlarda parazit sayılarının artması, ekosistemin istikrarlı ya da iyileşmekte olduğuna işaret ederken; coho ve sockeye somonlardaki sabit değerler, farklı çevresel etkilerin varlığını gösteriyor.

Zaman içinde chum ve pink somonlarda parazit sayılarının artması, ekosistemin istikrarlı ya da iyileşmekte olduğuna işaret ederken; coho ve sockeye somonlardaki sabit değerler, farklı çevresel etkilerin varlığını gösteriyor.

Bu yöntem, konserve gibi sıradan bir öğeyi, doğanın hafızasına açılan sıra dışı bir pencereye dönüştürdü ve uzun vadeli çevresel değişimleri takip etmek için yeni fırsatlar sunuyor.

Araştırma, Mastick ve Wood’a 2025 yazında Kuzey Pasifik Araştırma Kurulu tarafından yeni bir hibe kazandırdı ve çalışmalar 2027 yılına kadar devam edecek. Ayrıca, bu yaklaşımın diğer balık türlerinde de uygulanabilirliği araştırılıyor; hamsi, sardalya, orkinos ve mezgit gibi türler potansiyel olarak ekolojik geçmişin izini taşıyabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın