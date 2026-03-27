Psikolojiye Göre Manipülatif İnsanların En Sık Kullandığı 7 İfade

“Bunu yapmazsan hayal kırıklığına uğrarım.”

Karşı tarafı suçluluk duygusuyla hareket ettirmeye yöneliktir. Bu ifade, manipülatörün isteklerini kabul ettirmek için duygusal baskı yaratır.

“Sana güveniyorum, umarım beni hayal kırıklığına uğratmazsın.”

Güven temasını kullanarak baskı kurar. Karşı taraf, güveni zedelememek için istemese de onay vermeye yönlendirilebilir.

“Herkes senin gibi düşünmüyor.”

İzole etme ve yalnız hissettirme taktiğidir. Manipülatör, karşı tarafın kendi fikirlerini sorgulamasını sağlar.

“Bunu sadece senin iyiliğin için söylüyorum.”

Eleştiriyi veya yönlendirmeyi masumlaştırma çabasıdır. Gerçekte, karşı tarafın davranışlarını kontrol etme amacı taşır.

“Bunu yaparsan gerçekten mutlu olursun.”

Karşı tarafın kendi seçimlerini sorgulamasına yol açan bir tür yönlendirmedir. Manipülatör, kendi çıkarına uygun karar aldırmaya çalışır.

“Bunu yapmazsan seni sevmediğimi düşünürsün değil mi?”

Sevgi ve bağlılık duygusunu koz olarak kullanır. Bu, duygusal şantajın klasik bir örneğidir.

“Sen bunu anlamıyorsun.”

Karşı tarafın özgüvenini sarsma ve kendi görüşünü üstün kılma amacı taşır. Bu ifade, tartışmaları manipülatör lehine çevirir.