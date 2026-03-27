article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Psikolojiye Göre Manipülatif İnsanların En Sık Kullandığı 7 İfade

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.03.2026 - 07:47

Manipülatif kişiler, çevresindekileri kendi istekleri doğrultusunda yönlendirmek için çoğu zaman fark edilmeyen dil kalıpları kullanır. Bu ifadeler, masum görünse de aslında karşı tarafın kararlarını etkileme ve duygusal baskı kurma amacı taşır. Psikoloji araştırmaları, manipülatif davranışları anlamak ve fark etmek için bu söz kalıplarının bilinmesini öneriyor.

İşte manipülatif insanların en sık kullandığı 7 ifade...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Manipülatif insanlar, çevresindekileri kontrol etmek veya kendi çıkarlarını öne çıkarmak için bilinçli ya da bilinçsiz şekilde belirli dil kalıplarını kullanır.

Bu ifadeler çoğu zaman masum gibi görünse de, altında manipülasyon amaçlı niyetler yatar. Psikoloji araştırmaları, bu tür ifadelerin genellikle suçluluk duygusu yaratma, dikkat çekme veya karşı tarafın kararlarını yönlendirme amacı taşıdığını ortaya koyar.

İşte Manipülatif İnsanların En Çok Kullandığı 7 İfade

  • “Bunu yapmazsan hayal kırıklığına uğrarım.”

Karşı tarafı suçluluk duygusuyla hareket ettirmeye yöneliktir. Bu ifade, manipülatörün isteklerini kabul ettirmek için duygusal baskı yaratır.

  • “Sana güveniyorum, umarım beni hayal kırıklığına uğratmazsın.”

Güven temasını kullanarak baskı kurar. Karşı taraf, güveni zedelememek için istemese de onay vermeye yönlendirilebilir.

  • “Herkes senin gibi düşünmüyor.”

İzole etme ve yalnız hissettirme taktiğidir. Manipülatör, karşı tarafın kendi fikirlerini sorgulamasını sağlar.

  • “Bunu sadece senin iyiliğin için söylüyorum.”

Eleştiriyi veya yönlendirmeyi masumlaştırma çabasıdır. Gerçekte, karşı tarafın davranışlarını kontrol etme amacı taşır.

  • “Bunu yaparsan gerçekten mutlu olursun.”

Karşı tarafın kendi seçimlerini sorgulamasına yol açan bir tür yönlendirmedir. Manipülatör, kendi çıkarına uygun karar aldırmaya çalışır.

  • “Bunu yapmazsan seni sevmediğimi düşünürsün değil mi?”

Sevgi ve bağlılık duygusunu koz olarak kullanır. Bu, duygusal şantajın klasik bir örneğidir.

  • “Sen bunu anlamıyorsun.”

Karşı tarafın özgüvenini sarsma ve kendi görüşünü üstün kılma amacı taşır. Bu ifade, tartışmaları manipülatör lehine çevirir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın