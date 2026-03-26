Buzdolabını Duvara Yakın Yerleştirmek Zarar Veriyor: Dar Boşluklar Motoru Yakıyor

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.03.2026 - 15:18

Buzdolabının duvara çok yakın konumlandırılması, çoğu zaman göz ardı edilen ancak cihazın performansını doğrudan etkileyen önemli bir detaydır. Yetersiz hava sirkülasyonu, motorun daha fazla çalışmasına neden olarak hem enerji tüketimini artırır hem de arıza riskini yükseltir. Bu basit yerleşim hatası, uzun vadede cihaz ömrünü ciddi ölçüde kısaltabilir.

Evde çoğu kişinin fark etmeden yaptığı küçük bir yerleşim hatası, buzdolabının performansını ciddi şekilde etkileyebiliyor.

Özellikle cihazın arkasında bırakılan dar boşluklar, zamanla motorun aşırı çalışmasına ve ömrünün beklenenden çok daha kısa olmasına neden olabiliyor. Üretici kılavuzlarında sıkça vurgulanan bu detay, hem enerji tüketimini artırıyor hem de arıza riskini büyütüyor.

Buzdolabının Arkasındaki Boşluk Neden Bu Kadar Kritik?

Buzdolapları çalışırken içerideki ısıyı dışarı atmak zorundadır. Bu işlem, cihazın arkasında yer alan kondanser (ısı yayıcı borular) aracılığıyla gerçekleşir. Eğer bu alan yeterince havalandırılamazsa:

  • Isı dışarı atılamaz, içeride birikir

  • Kompresör (motor) daha fazla çalışmak zorunda kalır

  • Enerji tüketimi artar

  • Parçalar daha hızlı yıpranır

Kısacası cihaz “nefes alamaz” ve sürekli yüksek performansta çalışmaya zorlanır.

Dar Boşluk Motoru Nasıl Zorluyor?

Arka kısmın duvara çok yakın olması, hava sirkülasyonunu neredeyse sıfıra indirir. Bu durumda:

  • Motor daha sık devreye girer

  • Soğutma süresi uzar

  • İç sıcaklık dengesi bozulur

Bu da uzun vadede kompresörün aşırı ısınmasına ve yanma riskine kadar gidebilir. “Motor yandı” diye duyduğun birçok arızanın arkasında aslında bu basit hata var.

İlginizi çekebilir:

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın