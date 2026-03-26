Buzdolabını Duvara Yakın Yerleştirmek Zarar Veriyor: Dar Boşluklar Motoru Yakıyor

Buzdolapları çalışırken içerideki ısıyı dışarı atmak zorundadır. Bu işlem, cihazın arkasında yer alan kondanser (ısı yayıcı borular) aracılığıyla gerçekleşir. Eğer bu alan yeterince havalandırılamazsa:

Isı dışarı atılamaz, içeride birikir

Kompresör (motor) daha fazla çalışmak zorunda kalır

Enerji tüketimi artar

Parçalar daha hızlı yıpranır

Kısacası cihaz “nefes alamaz” ve sürekli yüksek performansta çalışmaya zorlanır.

Dar Boşluk Motoru Nasıl Zorluyor?

Arka kısmın duvara çok yakın olması, hava sirkülasyonunu neredeyse sıfıra indirir. Bu durumda:

Motor daha sık devreye girer

Soğutma süresi uzar

İç sıcaklık dengesi bozulur

Bu da uzun vadede kompresörün aşırı ısınmasına ve yanma riskine kadar gidebilir. “Motor yandı” diye duyduğun birçok arızanın arkasında aslında bu basit hata var.