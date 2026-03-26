BBC Uzmanından Kalp Krizi Riskini Azaltan Küçük Ama Etkili Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.03.2026 - 13:49

Günlük hayatta yapılacak küçük yaşam tarzı değişiklikleri, kalp krizi ve felç riskini anlamlı şekilde azaltabiliyor. Araştırmalar, sadece biraz daha uyumak, kısa süreli egzersiz yapmak ve ekstra sebze tüketmenin bile fark yaratabileceğini gösteriyor. Küçük adımlar, uzun vadede büyük sağlık kazançları sağlayabiliyor.

BBC Morning Live programına konuk olan Dr. Oscar Duke, yeni bir araştırmanın, günlük hayatta yapılacak küçük değişikliklerin kalp krizi ve felç riskini anlamlı şekilde azaltabileceğini ortaya koyduğunu açıkladı.

Araştırmaya göre, günde sadece 11 dakika fazladan uyumak, 4–5 dakika tempolu yürüyüş eklemek ve yaklaşık çeyrek fincan kadar ekstra sebze tüketmek bile kalp sağlığında fark yaratabiliyor.

Çalışmada, 53.000’den fazla orta yaşlı İngiliz katılımcının verileri incelendi. Araştırmacılar, uyku, egzersiz ve beslenme alışkanlıklarındaki küçük ama düzenli değişikliklerin, uzun vadede büyük kardiyovasküler olayları önlemede etkili olduğunu belirledi. Dr. Duke, “Bu değişiklikler tek başına da fayda sağlar, ancak birlikte uygulandığında etkileri daha güçlü” dedi.

Araştırmaya göre, ideal kombinasyon; her gece 8–9 saat uyumak, günde 40–100 dakika orta-şiddette egzersiz yapmak ve dengeli bir beslenme düzenine sahip olmak.

Bu alışkanlıkları sürdürenlerde kalp krizi ve felç riski %57’ye kadar azalabiliyor. Öte yandan, daha küçük ve ulaşılabilir değişiklikler de riskleri kayda değer biçimde düşürebiliyor.

NHS’e göre orta şiddette aktiviteler; tempolu yürüyüş, dans, çim biçme, su aerobiği veya bisiklet sürmek gibi hareketleri kapsıyor. Daha yoğun aktiviteler ise koşu, yüzme, ip atlama veya aerobik gibi egzersizleri içeriyor.

Araştırmanın baş yazarlarından Dr. Nicholas Koemel, “Hayatımızdaki birkaç küçük değişikliği bir araya getirmek, kardiyovasküler sağlık üzerinde şaşırtıcı derecede büyük bir olumlu etki yaratabilir. Küçük adımlar, büyük değişikliklerden daha sürdürülebilir ve uygulanabilir” diyor.

Araştırma, özellikle yoğun yaşam temposu içinde büyük değişiklikler yapmanın zor olduğunu düşünenler için umut verici. Dr. Duke ve ekip, insanların günlük rutinlerine küçük ama düzenli eklemeler yaparak kalp sağlığını koruyabileceğini vurguluyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
