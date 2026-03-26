BBC Uzmanından Kalp Krizi Riskini Azaltan Küçük Ama Etkili Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Bu alışkanlıkları sürdürenlerde kalp krizi ve felç riski %57’ye kadar azalabiliyor. Öte yandan, daha küçük ve ulaşılabilir değişiklikler de riskleri kayda değer biçimde düşürebiliyor.

NHS’e göre orta şiddette aktiviteler; tempolu yürüyüş, dans, çim biçme, su aerobiği veya bisiklet sürmek gibi hareketleri kapsıyor. Daha yoğun aktiviteler ise koşu, yüzme, ip atlama veya aerobik gibi egzersizleri içeriyor.

Araştırmanın baş yazarlarından Dr. Nicholas Koemel, “Hayatımızdaki birkaç küçük değişikliği bir araya getirmek, kardiyovasküler sağlık üzerinde şaşırtıcı derecede büyük bir olumlu etki yaratabilir. Küçük adımlar, büyük değişikliklerden daha sürdürülebilir ve uygulanabilir” diyor.

Araştırma, özellikle yoğun yaşam temposu içinde büyük değişiklikler yapmanın zor olduğunu düşünenler için umut verici. Dr. Duke ve ekip, insanların günlük rutinlerine küçük ama düzenli eklemeler yaparak kalp sağlığını koruyabileceğini vurguluyor.