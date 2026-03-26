Haberler
Yaşam
9 Haftada 13 Kilo Verdi: Sadece Tek Bir Şeye Dikkat Etti

9 Haftada 13 Kilo Verdi: Sadece Tek Bir Şeye Dikkat Etti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.03.2026 - 10:54

Kısa sürede form tutmak isteyen bir üniversite öğrencisinin dönüşümü sosyal medyada gündem oldu. Uyguladığı basit ama disiplinli yöntemler, sosyal medyada çok konuşuldu.

Bir üniversite öğrencisi, yalnızca dokuz haftada 13 kilo vererek sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

Bir üniversite öğrencisi, yalnızca dokuz haftada 13 kilo vererek sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

Yaz aylarına daha fit girmek isteyen genç kadın, sürecini şeffaf biçimde paylaşırken uyguladığı yöntemlerin sadeliği birçok kişiyi şaşırttı.

Kilo artışının özellikle üniversite döneminde hızlandığını belirten genç kadın, bu durumu tersine çevirmek için disiplinli bir plan izledi. Paylaştığı videolarda “öncesi ve sonrası” görüntülerine yer verirken, kısa sürede yaşadığı fiziksel değişim kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Başarısının arkasında ise karmaşık ya da ekstrem bir yöntem değil, temel prensiplere dayalı bir yaklaşım bulunuyor. Günlük kalori ihtiyacının yaklaşık 500 kalori altında beslenen genç kadın, aynı zamanda işlenmiş gıdaları tamamen hayatından çıkardığını ifade etti. Özellikle bu tür besinlerin yarattığı ödem ve şişkinlik hissinin ortadan kalkmasının sürece önemli katkı sağladığını vurguladı.

Egzersiz tarafında ise ağırlık antrenmanlarından tamamen uzak durdu.

Egzersiz tarafında ise ağırlık antrenmanlarından tamamen uzak durdu.

Haftada toplam üç saat kardiyo yaptığını belirten genç kadın; koşu bandı, merdiven cihazı ve eliptik bisiklet gibi ekipmanlarla 20’şer dakikalık seanslar uyguladı. Bu düzenli tempo, kalori açığıyla birleşince hızlı bir kilo kaybını beraberinde getirdi.

Paylaşımın kısa sürede yüz binlerce izlenmeye ulaşmasıyla birlikte kullanıcı yorumları da gecikmedi. Pek çok kişi bu değişimi ilham verici bulurken, bazı kullanıcılar benzer sonuçlara ulaşmanın mümkün olup olmadığını sorguladı.

Uzmanlara göre bu tür hızlı kilo kayıplarında temel belirleyici unsur, sürdürülebilir bir kalori açığı yaratmak. Özellikle şeker ve işlenmiş gıdaların azaltılması; iştah kontrolü, insülin dengesi ve genel metabolik sağlık açısından önemli avantajlar sağlıyor. Ancak her bireyin metabolizmasının farklı olduğu ve bu tür süreçlerin kişiye özel planlanması gerektiği de hatırlatılıyor.

İlginizi çekebilir:

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
