9 Haftada 13 Kilo Verdi: Sadece Tek Bir Şeye Dikkat Etti

Haftada toplam üç saat kardiyo yaptığını belirten genç kadın; koşu bandı, merdiven cihazı ve eliptik bisiklet gibi ekipmanlarla 20’şer dakikalık seanslar uyguladı. Bu düzenli tempo, kalori açığıyla birleşince hızlı bir kilo kaybını beraberinde getirdi.

Paylaşımın kısa sürede yüz binlerce izlenmeye ulaşmasıyla birlikte kullanıcı yorumları da gecikmedi. Pek çok kişi bu değişimi ilham verici bulurken, bazı kullanıcılar benzer sonuçlara ulaşmanın mümkün olup olmadığını sorguladı.

Uzmanlara göre bu tür hızlı kilo kayıplarında temel belirleyici unsur, sürdürülebilir bir kalori açığı yaratmak. Özellikle şeker ve işlenmiş gıdaların azaltılması; iştah kontrolü, insülin dengesi ve genel metabolik sağlık açısından önemli avantajlar sağlıyor. Ancak her bireyin metabolizmasının farklı olduğu ve bu tür süreçlerin kişiye özel planlanması gerektiği de hatırlatılıyor.