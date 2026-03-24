Telefonunuzu Yanlış Şarj Ediyor Olabilirsiniz: Bu Hatalar Bataryayı Sessizce Öldürüyor

En sık yapılan hatalardan biri, şarj sırasında telefonu aktif şekilde kullanmak. Oyun oynamak, video izlemek veya yüksek işlem gücü gerektiren uygulamalar çalıştırmak, cihazın aynı anda hem enerji almasına hem de yoğun şekilde tüketmesine neden oluyor. Bu da doğrudan ısı artışına yol açıyor. Isı ise bataryanın en büyük düşmanlarından biri.

Bir diğer kritik nokta ise kullanılan aksesuarlar. Piyasada yaygın olarak bulunan düşük kaliteli kablo ve adaptörler, yalnızca yavaş şarj sorununa yol açmakla kalmıyor; aynı zamanda düzensiz akım nedeniyle bataryaya zarar verebiliyor. Kısa vadede fark edilmese de uzun vadede bu durum ciddi performans kayıplarıyla sonuçlanabiliyor.

Doğru Şarj İçin Basit Ama Etkili Öneriler

Uzmanlara göre batarya sağlığını korumak için birkaç temel alışkanlığı değiştirmek yeterli. Öncelikle cihazı tamamen bitirmeden, yaklaşık %20–30 seviyelerindeyken şarja takmak öneriliyor. Aynı şekilde %100 dolduktan sonra uzun süre prizde bırakmamak da önemli.

Bunun yanı sıra orijinal veya güvenilir markalara ait şarj ekipmanları kullanmak, cihazı aşırı sıcak ortamlarda şarj etmemek ve mümkünse şarj sırasında yoğun kullanımdan kaçınmak, bataryanın ömrünü belirgin şekilde uzatıyor.

Kısacası, fark edilmeyen küçük hatalar zamanla büyük sorunlara dönüşebiliyor. Şarj alışkanlıklarınızı gözden geçirmek, telefonunuzun performansını korumanın en pratik yollarından biri.