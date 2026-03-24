Psikolojiye Göre Takıntılı İnsanların En Sık Kullandığı 15 İfade

“Ya bir şey olursa?”

Olası riskleri sürekli öngörmeye çalışma eğilimini yansıtır. Zihin, en kötü senaryoya odaklanarak kendini hazırlıklı hissetmeye çalışır.

“Emin misin?”

Karşı tarafın cevabı yeterli olsa bile tekrar tekrar teyit ihtiyacı duyulur. Bu, güvenmekten çok kontrol etme isteğiyle ilişkilidir.

“Tekrar kontrol edelim.”

Yapılan bir işin doğru olduğundan emin olunsa bile içsel huzursuzluk devam eder ve yeniden kontrol etme davranışı ortaya çıkar.

“İçime sinmedi.”

Mantıksal olarak sorun olmasa bile duygusal tatminsizlik hissi ağır basar. Bu durum, mükemmeliyetçilikle yakından ilişkilidir.

“Ya yanlış yaptıysam?”

Hata yapma korkusunun yoğunluğunu gösterir. Küçük ihtimaller bile büyük bir tehdit gibi algılanır.

“Bir daha bakmakta fayda var.”

Gereksiz tekrarların mantıklı bir gerekçeyle meşrulaştırılmasıdır. Aslında altta yatan şey kaygıdır.

“Kesin doğru mu?”

Belirsizliğe karşı düşük toleransın bir yansımasıdır. Netlik arayışı, zihinsel rahatlama için şart hâline gelir.

“Ya atladığım bir şey varsa?”

Eksik yapma korkusu, sürekli zihinsel tarama yapmaya neden olur. Bu da kişiyi yorar ama durdurmak zor olur.

“Her şey planladığım gibi gitmeli.”

Kontrol ihtiyacının yüksekliğini gösterir. Beklenmedik durumlara karşı esneklik düşüktür.

“Bu böyle olmamalıydı.”

Gerçeklik ile beklenti arasındaki fark tolere edilemez. Bu da yoğun stres ve memnuniyetsizlik yaratır.

“Her ihtimali düşünmek zorundayım.”

Zihin, olası tüm senaryoları hesaplamaya çalışır. Bu durum çoğu zaman zihinsel tükenmişliğe yol açar.

“Kontrol etmeden rahat edemem.”

Rahatlama duygusu, kontrol davranışına bağlanmıştır. Bu da döngüsel bir alışkanlık oluşturur.

“Ya kötü bir şey olursa ve ben fark etmezsem?”

Aşırı sorumluluk hissi ön plandadır. Kişi, olası olumsuzluklardan kendini sorumlu tutma eğilimindedir.

“Bunu garantiye almamız lazım.”

Riskleri sıfırlama çabasıdır. Ancak gerçek hayatta bu mümkün olmadığı için kaygı devam eder.

“Eksiksiz olmalı.”

Mükemmeliyetçi bakış açısının en net ifadelerinden biridir. Küçük hatalar bile kabul edilemez görünür.