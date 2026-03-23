Konuşma Hızınız Gerçeği Ele Veriyor: Bilişsel Gerilemenin Erken Sinyali Ortaya Çıktı

Konuşma hızı yüksek olan kişiler, ikinci görevde de daha hızlı doğru yanıt buldu. Bu, “işleme hızı teorisi” ile uyumlu teoriye göre bilişsel düşüş, sadece hafıza merkezlerinin yavaşlamasından değil, genel bilişsel işleme hızındaki yavaşlamadan kaynaklanıyor.

Yaşlı yetişkinler, doğal konuşmada daha fazla duraksama (“uh”, “um”) ve daha yavaş bir konuşma hızı sergiliyor. Stanford Üniversitesi’nin 2024 çalışması da daha uzun duraksamalar ve yavaş konuşma hızının, beyinlerindeki tau proteinlerinin birikimiyle ilişkili olduğunu ortaya koydu. İlginç bir şekilde, bu kişiler doğru yanıt üretmede zorluk yaşamıyor; sadece yanıtı bulana kadar daha uzun süre harcıyor.