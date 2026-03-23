onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Bilim
Konuşma Hızınız Gerçeği Ele Veriyor: Bilişsel Gerilemenin Erken Sinyali Ortaya Çıktı

Metehan Bozkurt
23.03.2026 - 14:25

Bilişsel gerilemenin erken belirtileri her zaman açık şekilde fark edilmeyebilir. Son araştırmalar, konuşma hızındaki değişimlerin bu sürecin önemli bir işareti olabileceğini ortaya koyuyor. Uzmanlara göre, kişinin ne söylediğinden çok nasıl söylediği, beyin sağlığı hakkında kritik ipuçları veriyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Araştırmalar, Alzheimer gibi bilişsel rahatsızlıkların belirtilerinin, bir kişinin ne söylediğinden çok nasıl söylediğinde gizli olabileceğini gösteriyor.

Toronto Üniversitesi’nden araştırmacılar, günlük konuşma hızının kelime bulma güçlüğünden daha güçlü bir bilişsel düşüş göstergesi olabileceğini öne sürdü.

2023’te yapılan çalışmada, 18–90 yaş arasındaki 125 sağlıklı yetişkinin bir sahneyi detaylı şekilde tanımlaması istendi. Ardından katılımcılara gündelik nesnelerin resimleri gösterildi ve kelimeleri hatırlamalarını kolaylaştıracak veya zorlaştıracak sesli ipuçları dinletildi. Örneğin, bir süpürge resmi gösterildiğinde “groom” gibi kafiyeli bir kelime hatırlamayı kolaylaştırırken, “mop” gibi ilişkili bir kelime dikkati dağıtabiliyordu.

Araştırma, konuşma hızının bilişsel işleme hızıyla yakından ilişkili olduğunu ortaya koydu.

Konuşma hızı yüksek olan kişiler, ikinci görevde de daha hızlı doğru yanıt buldu. Bu, “işleme hızı teorisi” ile uyumlu teoriye göre bilişsel düşüş, sadece hafıza merkezlerinin yavaşlamasından değil, genel bilişsel işleme hızındaki yavaşlamadan kaynaklanıyor.

Yaşlı yetişkinler, doğal konuşmada daha fazla duraksama (“uh”, “um”) ve daha yavaş bir konuşma hızı sergiliyor. Stanford Üniversitesi’nin 2024 çalışması da daha uzun duraksamalar ve yavaş konuşma hızının, beyinlerindeki tau proteinlerinin birikimiyle ilişkili olduğunu ortaya koydu. İlginç bir şekilde, bu kişiler doğru yanıt üretmede zorluk yaşamıyor; sadece yanıtı bulana kadar daha uzun süre harcıyor.

Araştırmacılar bu bulguların konuşma hızının ve duraksamaların, erken Alzheimer patolojisinin göstergesi olabileceğini vurguluyor.

Özellikle hikaye hatırlama gibi gecikmeli bellek testlerinde konuşma değişikliklerinin izlenmesi, geleneksel testlerin yakalayamadığı önemli bilgiler sunabilir.

Uzun vadeli çalışmalar, yavaş konuşma gösteren katılımcıların ileride gerçekten bilişsel sorunlar veya demans geliştirip geliştirmediğini takip etmeyi amaçlıyor. Henüz herkesin Alzheimer’a dönüşeceği anlamına gelmese de, bilim insanları insan konuşmasının inceliklerini çözerek beynimizin sağlık durumu hakkında daha fazla bilgi edinmeye yaklaşıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın