onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
8 Saat Uyusanız Bile Yorgun Hissetmenizin Gerçek Sebepleri

8 Saat Uyusanız Bile Yorgun Hissetmenizin Gerçek Sebepleri

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.03.2026 - 14:00

Uzun süre uyumanıza rağmen hâlâ yorgun uyanıyor musunuz? Uzmanlar, bunun yalnızca uyku süresiyle ilgili olmadığını, uyku kalitesi ve yaşam alışkanlıklarının da büyük rol oynadığını belirtiyor. Küçük değişikliklerle daha dinlendirici uykular mümkün.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzun bir uykuya rağmen hala yorgun uyanıyor musunuz?

Uzun bir uykuya rağmen hala yorgun uyanıyor musunuz?

Uzmanlar, sorunun yalnızca uyku süresiyle ilgili olmadığını söylüyor. Utah merkezli RAND’da kıdemli davranış bilimcisi ve lisanslı klinik psikolog Dr. Wendy Troxel, uykunun miktarı kadar kalitesinin de kritik bir rol oynadığını vurguluyor.

“Pek çok kişi, ‘Yeterince uyudum, 7-8 saat uyudum ama hâlâ yorgunum’ diyor. Aslında her üç yetişkinden biri, dinlendirici olmayan bir uyku kalitesine sahip” diyor Troxel.

Uyku kalitesini etkileyen faktörler arasında alkol tüketimi ve günün ilerleyen saatlerinde kafein almak öne çıkıyor.

Uyku kalitesini etkileyen faktörler arasında alkol tüketimi ve günün ilerleyen saatlerinde kafein almak öne çıkıyor.

Stres, kaygı veya yatmadan önce telefon kullanımı da uykunun bölünmesine yol açabiliyor.

Troxel, kadınların uykuya erkeklerden biraz daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirtiyor; fark genellikle gece başına 10-15 dakika civarında. Kadınlar, erkeklere kıyasla iki kat daha fazla uykusuzluk problemi yaşıyor ve menopoz döneminde uyku sorunları büyük ölçüde artıyor.

Az uyuduklarını düşünenler için Troxel, uyku sürelerini kademeli olarak artırmayı öneriyor. Örneğin, her gece 15 dakika ekleyerek vücudun sağlıklı bir sirkadiyen ritme alışması sağlanabilir. Uyku yetersizliği, karar verme ve bilişsel performans üzerinde ciddi etkiler yaratabilir; yani az uyuduğunu düşünen biri, aslında zihinsel kapasitesinden kayıp yaşıyor olabilir.

Daha İyi Uyku İçin İpuçları

Daha İyi Uyku İçin İpuçları

  • Dengeli beslenin: Gece geç saatlerde mideyi rahatsız edecek yiyeceklerden kaçının. Aç yatmak da, karnı doluyken uyumak da uykuyu bozabilir.

  • Egzersiz yapın: Düzenli egzersiz uyku kalitesini artırır, ancak yatmaya yakın yoğun antrenmandan kaçının. Egzersizi günün erken saatlerinde yapmak daha faydalıdır.

  • Kendi biyolojik saatinize saygı gösterin: Sabah insanıysanız erken egzersiz faydalı olabilir; gece kuşuysanız, zorla erken kalkmak uykunuzu bozabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın