Kaygıyı Tetikleyen “Masum” Alışkanlıklar: Dikkat Edilmesi Gereken 5 Davranış

Sürekli güvence aramak

Bir şeyin yolunda olup olmadığını tekrar tekrar sormak ya da aynı konuyu farklı kişilerden onaylatmak, ilk anda rahatlatıcı gelebilir. Ancak bu alışkanlık, beynin “tek başıma baş edemem” mesajını güçlendirir. Zamanla kişi, kendi kararlarına daha az güvenir hale gelir ve kaygı seviyesi artar.

Düşünceleri bastırmaya çalışmak

Olumsuz düşünceleri “aklıma gelmesin” diye zorlamak çoğu zaman ters teper. Zihin, bastırılan düşünceyi daha sık gündeme getirir. Bu da kaygının yoğunluğunu artırır ve zihinsel yorgunluğu derinleştirir.

Aşırı plan yapmak ve kontrol etmeye çalışmak

Her detayı önceden planlamak, belirsizlik hissini azaltıyor gibi görünür. Oysa hayatın doğası gereği her şey kontrol edilemez. Bu alışkanlık, kontrol edilemeyen durumlarla karşılaşıldığında daha büyük bir stres tepkisine yol açar.

Kaçınma davranışı geliştirmek

Kaygı yaratan ortamlardan, insanlardan veya görevlerden uzak durmak kısa vadede rahatlatır. Ancak bu durum, beynin o şeyi “tehlikeli” olarak kodlamasına neden olur. Sonuç olarak kaçınılan durumlar giderek büyür ve günlük yaşamı daha fazla kısıtlar.

Sürekli kendini analiz etmek

Duyguları ve düşünceleri anlamaya çalışmak sağlıklıdır; ancak bunu aşırıya kaçırmak, yani her hissi didik didik etmek, zihni yorabilir. Bu durum, kişinin kendi içinde kaybolmasına ve kaygının daha da yoğun hissedilmesine yol açar.