onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kaygıyı Tetikleyen “Masum” Alışkanlıklar: Dikkat Edilmesi Gereken 5 Davranış

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.03.2026 - 13:00

Günlük hayatta fark etmeden yaptığımız bazı davranışlar, kısa vadede rahatlama sağlasa da uzun vadede kaygıyı derinleştiriyor. Kendi kendimizi güvenceye alma çabası, aşırı kontrol isteği veya düşünceleri bastırmak gibi alışkanlıklar, zihnimizi sürekli tetikte tutarak kaygıyı tetikleyebiliyor. İşte uzmanların dikkat çektiği, çoğu kişinin “masum” sandığı ama aslında kaygıyı artıran 5 davranış.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Günlük hayatta “iyi geliyor” sandığımız bazı davranışlar, aslında kaygıyı kısa vadede bastırırken uzun vadede daha da büyütebiliyor.

Özellikle kontrol ihtiyacını artıran ve zihni sürekli tetikte tutan alışkanlıklar, fark edilmeden bir kısır döngü yaratıyor.

İşte uzmanların sıkça dikkat çektiği, masum görünen ama kaygıyı besleyen o davranışlar...

Sürekli güvence aramak

Bir şeyin yolunda olup olmadığını tekrar tekrar sormak ya da aynı konuyu farklı kişilerden onaylatmak, ilk anda rahatlatıcı gelebilir. Ancak bu alışkanlık, beynin “tek başıma baş edemem” mesajını güçlendirir. Zamanla kişi, kendi kararlarına daha az güvenir hale gelir ve kaygı seviyesi artar.

Düşünceleri bastırmaya çalışmak

Olumsuz düşünceleri “aklıma gelmesin” diye zorlamak çoğu zaman ters teper. Zihin, bastırılan düşünceyi daha sık gündeme getirir. Bu da kaygının yoğunluğunu artırır ve zihinsel yorgunluğu derinleştirir.

Aşırı plan yapmak ve kontrol etmeye çalışmak

Her detayı önceden planlamak, belirsizlik hissini azaltıyor gibi görünür. Oysa hayatın doğası gereği her şey kontrol edilemez. Bu alışkanlık, kontrol edilemeyen durumlarla karşılaşıldığında daha büyük bir stres tepkisine yol açar.

Kaçınma davranışı geliştirmek

Kaygı yaratan ortamlardan, insanlardan veya görevlerden uzak durmak kısa vadede rahatlatır. Ancak bu durum, beynin o şeyi “tehlikeli” olarak kodlamasına neden olur. Sonuç olarak kaçınılan durumlar giderek büyür ve günlük yaşamı daha fazla kısıtlar.

Sürekli kendini analiz etmek

Duyguları ve düşünceleri anlamaya çalışmak sağlıklıdır; ancak bunu aşırıya kaçırmak, yani her hissi didik didik etmek, zihni yorabilir. Bu durum, kişinin kendi içinde kaybolmasına ve kaygının daha da yoğun hissedilmesine yol açar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın