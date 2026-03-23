Bir Doktor Sabahları Kahve Yerine İçilmesi Gereken İçeceği Açıkladı: Sakinlik Veriyor

Bu bileşen, beyinde “alfa dalgaları” olarak bilinen ve sakin uyanıklık haliyle ilişkilendirilen aktiviteyi artırıyor. Orta düzeyde kafeinle birleştiğinde ise dikkat süresi, hafıza ve tepki hızında iyileşme sağlayabiliyor. Yapılan bazı araştırmalar da L-theanine ve kafein kombinasyonunun gün boyu daha iyi odaklanma ve zihinsel performansla ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

Özellikle dikkat eksikliği yaşayan bireyler üzerinde yapılan çalışmalar, bu iki bileşenin birlikte tüketilmesinin olumlu etkiler yaratabileceğini gösteriyor. Ayrıca 50-69 yaş aralığındaki bireylerde yapılan gözlemler, bu kombinasyonun üretkenliği artırabileceğine işaret ediyor.

Bununla birlikte çay tüketiminin faydası yalnızca biyokimyasal etkilerle sınırlı değil. Mosley’e göre çay hazırlamak başlı başına bir “ritüel” etkisi yaratıyor. Günün akışında kısa bir mola vermek, sıcak bir içecekle zihni dinlendirmek ve birkaç dakika durmak, stres seviyesini düşürmeye yardımcı olabiliyor.

Nitekim daha önce yapılan bir çalışmada, altı hafta boyunca düzenli çay tüketen bireylerde stres hormonu olan kortizol seviyesinde düşüş gözlemlendiği; buna karşılık ruh hali ve hafızada iyileşme yaşandığı belirtiliyor. Araştırmacılar bu noktada özellikle siyah çayı ön plana çıkarıyor.