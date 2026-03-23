Bir Doktor Sabahları Kahve Yerine İçilmesi Gereken İçeceği Açıkladı: Sakinlik Veriyor

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
Güne kahveyle başlamak alışkanlık haline gelmiş olsa da, uzmanlara göre daha dengeli bir alternatif mümkün. Doktor Michael Mosley, sabah saatlerinde tercih edilecek farklı bir içeceğin gün boyu daha sakin ve odaklı hissettirebileceğini belirtiyor.

Sabahları güne kahveyle başlamak birçok kişi için vazgeçilmez bir rutin.

Ancak ünlü doktor Michael Mosley, bu alışkanlığın yerine geçebilecek daha dengeli bir alternatif olduğunu söylüyor. Ona göre doğru içecek tercihi, gün içinde hem zihinsel netliği artırabilir hem de daha sakin bir odak hali sağlayabilir.

Mosley’in ölümünden sonra yayımlanacak olan Just One Thing serisinin yeni kitabında paylaşılan bilgilere göre kahve, içerdiği yüksek kafein nedeniyle kısa süreli bir enerji artışı sağlasa da, bazı kişilerde huzursuzluk ve ani enerji düşüşlerine yol açabiliyor. Bunun yerine çay ise daha dengeli bir etki sunuyor.

Çayın bu avantajı, içeriğinde bulunan L-theanine adlı amino asitten kaynaklanıyor.

Bu bileşen, beyinde “alfa dalgaları” olarak bilinen ve sakin uyanıklık haliyle ilişkilendirilen aktiviteyi artırıyor. Orta düzeyde kafeinle birleştiğinde ise dikkat süresi, hafıza ve tepki hızında iyileşme sağlayabiliyor. Yapılan bazı araştırmalar da L-theanine ve kafein kombinasyonunun gün boyu daha iyi odaklanma ve zihinsel performansla ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

Özellikle dikkat eksikliği yaşayan bireyler üzerinde yapılan çalışmalar, bu iki bileşenin birlikte tüketilmesinin olumlu etkiler yaratabileceğini gösteriyor. Ayrıca 50-69 yaş aralığındaki bireylerde yapılan gözlemler, bu kombinasyonun üretkenliği artırabileceğine işaret ediyor.

Bununla birlikte çay tüketiminin faydası yalnızca biyokimyasal etkilerle sınırlı değil. Mosley’e göre çay hazırlamak başlı başına bir “ritüel” etkisi yaratıyor. Günün akışında kısa bir mola vermek, sıcak bir içecekle zihni dinlendirmek ve birkaç dakika durmak, stres seviyesini düşürmeye yardımcı olabiliyor.

Nitekim daha önce yapılan bir çalışmada, altı hafta boyunca düzenli çay tüketen bireylerde stres hormonu olan kortizol seviyesinde düşüş gözlemlendiği; buna karşılık ruh hali ve hafızada iyileşme yaşandığı belirtiliyor. Araştırmacılar bu noktada özellikle siyah çayı ön plana çıkarıyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
