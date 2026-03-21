Zehirliyor: Evcil Hayvanınızı Tehlikeye Atan Ürün Açıklandı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.03.2026 - 16:08

Uzmanlar, evde yaygın olarak bulunan bir ürünün evcil hayvanlar için ciddi sağlık riski oluşturabileceğini uyarıyor. Özellikle elektronik sigara ve likitleri, farkında olmadan köpek ve kedilerin zehirlenmesine yol açabiliyor. Bu nedenle, evcil hayvan sahiplerinin bu ürünleri erişilmez yerlerde saklaması büyük önem taşıyor.

Evcil hayvan sahipleri, evde yaygın olarak bulunan bir ürünün köpekler için ciddi tehlike oluşturabileceğini bilmelidir.

Özellikle elektronik sigara ve likitleri, farkında olmadan evcil hayvanlarınızın sağlığını riske atabilir.

Uzmanlar, köpeklerin elektronik sigara likitleriyle temas etmesi durumunda derhal veterinerle iletişime geçilmesi gerektiğini belirtiyor. Son yıllarda sigaraya alternatif olarak popülerleşen elektronik sigaralar, tütünün bazı zararlı bileşenlerini içermese de, nikotin ve diğer sıvı içerikleri nedeniyle hem insanlar hem de hayvanlar için sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Pet Plan ekibi, özellikle köpeklerin elektronik sigara ve likitlerinden zehirlenmeye karşı oldukça hassas olduğunu vurguluyor.

Web sitesinde yer alan açıklamaya göre, riskin çoğu likit sıvının yutulmasından kaynaklanıyor. Bu sıvılar, bir veya iki normal sigaraya eşdeğer yüksek miktarda nikotin içeriyor. Ayrıca likitin tatlı aroması köpekler için çekici olabilir ve tütün aroması içermeyen çeşitler özellikle ilgilerini çekebilir.

Eğer evde dolu elektronik sigara kartuşları veya likit şişeleri bırakılmışsa, hayvanınız bunları çiğneyerek ciddi miktarda nikotin alabilir. Nikotinin yanı sıra cihazın plastik veya metal parçaları da ağız yaralanmalarına, mide ve bağırsak rahatsızlıklarına ve hatta bağırsak tıkanmasına neden olabilir.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
