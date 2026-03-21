Komşusundan Aldığı 'Talep' Yüzünden Neye Uğradığını Şaşıran Kadın

Notta, makinelerin çıkardığı ses ve titreşimin rahatsız edici olduğu özellikle vurgulanıyor. Ancak ev sahibi, bu şikayet karşısında tamamen hazırlıksız değil. Daha önce benzer bir durum yaşandığı için geçen yıl makinesini yenilediğini ve cihazın altına titreşimi azaltmak amacıyla özel kauçuk pedler yerleştirdiğini belirtiyor.

Yaşadığı durumu bir forumda paylaşan kişi, gelen notu görmezden gelmeyi düşündüğünü ancak nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusunda kararsız kaldığını ifade etti. Kısa sürede çok sayıda kullanıcı görüş bildirirken, yorumların büyük bölümü komşunun talebini abartılı buldu. Bazı kullanıcılar, kira sözleşmesinde belirtilen kurallara uyulduğu sürece böyle bir talebin bağlayıcı olmadığını savunurken, bazıları ise “sessizlik saatleri”ne dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı. Özellikle gece saatlerinde çalıştırılan makinelerin sorun yaratabileceği, ancak gündüz kullanımının “gündelik yaşam gürültüsü” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.