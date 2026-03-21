onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Komşusundan Aldığı 'Talep' Yüzünden Neye Uğradığını Şaşıran Kadın

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
Bir apartman sakini, kapısına bırakılan notla neye uğradığını şaşırdı. Komşusu, çamaşır makinesi ve kurutucuyu haftada sadece 1-2 gün kullanmasını rica ediyordu. Gürültü ve titreşimden şikâyetçi olan komşunun bu talebi, kadını hem şaşırttı hem de tartışma yaratacak bir duruma dönüştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir apartman sakini, komşusunun kapısına bıraktığı notla neye uğradığını şaşırdı. Her ne kadar normal bir talep olsa da bu talebi bir mektup şeklinde alınca olanlar oldu.

Notta, çamaşır makinesi ve kurutucunun haftada yalnızca 1-2 gün çalıştırılması talep edilirken, bu durumun “yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilediği” ifade edildi.

“Çamaşır makinesi ve kurutucunun kullanım sayısını haftada 4-5 gün yerine 1-2 gün ile sınırlamanız mümkün mü? Çünkü makineler çok fazla gürültü ve titreşim yapıyor ve bu durum yaşam kalitemizi ciddi şekilde etkiliyor.”

Olayın detaylarına bakıldığında, söz konusu kişinin çamaşır makinesini haftada 4-5 gün kullandığı ve bu nedenle komşusundan şikâyet aldığı görülüyor.

Notta, makinelerin çıkardığı ses ve titreşimin rahatsız edici olduğu özellikle vurgulanıyor. Ancak ev sahibi, bu şikayet karşısında tamamen hazırlıksız değil. Daha önce benzer bir durum yaşandığı için geçen yıl makinesini yenilediğini ve cihazın altına titreşimi azaltmak amacıyla özel kauçuk pedler yerleştirdiğini belirtiyor.

Yaşadığı durumu bir forumda paylaşan kişi, gelen notu görmezden gelmeyi düşündüğünü ancak nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusunda kararsız kaldığını ifade etti. Kısa sürede çok sayıda kullanıcı görüş bildirirken, yorumların büyük bölümü komşunun talebini abartılı buldu. Bazı kullanıcılar, kira sözleşmesinde belirtilen kurallara uyulduğu sürece böyle bir talebin bağlayıcı olmadığını savunurken, bazıları ise “sessizlik saatleri”ne dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı. Özellikle gece saatlerinde çalıştırılan makinelerin sorun yaratabileceği, ancak gündüz kullanımının “gündelik yaşam gürültüsü” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın