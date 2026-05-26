180 Liraya Satılıyor: Bayramda El Öpmeye Gelenlere Para Niyetine Hediye Ediliyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.05.2026 - 13:41
Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Ürünlü Mahallesi’nde, kökleri geçmişe dayanan muazzam bir bayram geleneği yaşatılıyor. Ekşi mayalı köy ekmeği hamurunun zeytinyağı, ayçiçeği yağı, ceviz, susam ve haşhaşla buluşmasıyla hazırlanan geleneksel Bursa Bayram Çöreği, ramazan ve kurban bayramı sofralarının en prestijli lezzeti olarak öne çıkıyor.

Özellikle arife günü Ürünlü’ye yolu düşenler, eğer günler öncesinden adını sipariş defterine yazdırmadıysa fırınlardan elleri boş dönüyor.

Mahallede bu asırlık mirası sırtlayan iki komşudan biri olan Seyhan Mestan, evinin önündeki iki taş fırında bayrama özel olarak çıkardıkları bu çöreğin gördüğü ilgiyi şu sözlerle anlatıyor:

'Ekşi maya ekmek hamurundan yapıyoruz. Bayram öncesi siparişleri deftere tek tek not alıyoruz. Bayrama 3 gün kala fırınları bir yakıyoruz, bayram sabahına kadar aralıksız, hiç durmadan ekmek pişiriyoruz.'

Çöreğin hamurunu özenle açıp içine ceviz ve haşhaş doldurduktan sonra üzerine köy yumurtası sürerek odun ateşine verdiklerini belirten komşusu Nuran Öz ise bu çöreğin maddi değerinden çok manevi değerine vurgu yapıyor:

'Bu ekmek sadece bayram sofralarını süslemiyor, çok önemli bir amaca hizmet ediyor. Bayramda büyüklerin evine el öpmeye gelen çocuklara, torunlara, akrabalara hediye olarak bu çörekten veriliyor. Burada bu çok büyük bir gelenektir; gelen eli boş gönderilmez. Bu yüzden sırf misafirine dağıtmak için tek seferde 30-40 tane çörek yaptırıp alan var.'

Odun ateşinde ağır ağır pişen zengin içerikli bayram çörekleri, kalitesine ve bol malzemesine göre 150 ile 180 lira arasında alıcı buluyor.

Çöreklerin yanında fırından çıkan sade ekşi mayalı köy ekmekleri ise 70 liradan satılıyor.

Geçmişte Bursa'da neredeyse her evin bahçesinde bir taş fırın bulunduğunu ve bu kültürün her ailede yaşatıldığını belirten Nuran Öz, günümüzde bu geleneği sadece iki komşu olarak sürdürdüklerini söylüyor.

İki emektar kadın, annelerinden öğrendikleri bu lezzetli mirası şimdi kendi kızlarına öğreterek geleceğe aktarmak için gecelerini gündüzlerine katmaya devam ediyor.

Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.

