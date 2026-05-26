180 Liraya Satılıyor: Bayramda El Öpmeye Gelenlere Para Niyetine Hediye Ediliyor
Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Ürünlü Mahallesi’nde, kökleri geçmişe dayanan muazzam bir bayram geleneği yaşatılıyor. Ekşi mayalı köy ekmeği hamurunun zeytinyağı, ayçiçeği yağı, ceviz, susam ve haşhaşla buluşmasıyla hazırlanan geleneksel Bursa Bayram Çöreği, ramazan ve kurban bayramı sofralarının en prestijli lezzeti olarak öne çıkıyor.
Özellikle arife günü Ürünlü’ye yolu düşenler, eğer günler öncesinden adını sipariş defterine yazdırmadıysa fırınlardan elleri boş dönüyor.
Mahallede bu asırlık mirası sırtlayan iki komşudan biri olan Seyhan Mestan, evinin önündeki iki taş fırında bayrama özel olarak çıkardıkları bu çöreğin gördüğü ilgiyi şu sözlerle anlatıyor:
Çöreğin hamurunu özenle açıp içine ceviz ve haşhaş doldurduktan sonra üzerine köy yumurtası sürerek odun ateşine verdiklerini belirten komşusu Nuran Öz ise bu çöreğin maddi değerinden çok manevi değerine vurgu yapıyor:
Odun ateşinde ağır ağır pişen zengin içerikli bayram çörekleri, kalitesine ve bol malzemesine göre 150 ile 180 lira arasında alıcı buluyor.
Geçmişte Bursa'da neredeyse her evin bahçesinde bir taş fırın bulunduğunu ve bu kültürün her ailede yaşatıldığını belirten Nuran Öz, günümüzde bu geleneği sadece iki komşu olarak sürdürdüklerini söylüyor.
