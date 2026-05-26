Maç Bitince 9 Bin Tonluk Çim Sahayı Yer Altına İndiriyorlar

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.05.2026 - 12:54
Real Madrid, tarihi stadyumu Santiago Bernabéu'yu yenilerken sadece koltukları ve dış cepheyi değiştirmekle kalmadı; sahanın altına dünyanın en gelişmiş yeraltı serasını inşa etti. 'Hypogea' adı verilen bu geri çekilebilir teknoloji sayesinde, stadyum sportif mükemmelliğinden hiçbir şey kaybetmeden, gelirlerini ve etkinlik kapasitesini katlayan çok fonksiyonlu bir arenaya dönüştü.

9 Bin Tonluk Saha Yer Altına Nasıl İniyor?

Mühendislik ve teknoloji şirketi SENER tarafından geliştirilen bu akılalmaz sistemde, stadyumun doğal çim sahası her biri 1.500 ton ağırlığında olan altı dev tepsiye bölünmüş durumda.

Bir futbol maçı bittiğinde veya stadyumda dev bir konser, fuar ya da kongre düzenleneceğinde otomatik taşıma sistemi devreye giriyor. Bu dev tepsiler dikey ve yatay hareketlerle, beş saatten kısa bir sürede stadyumun zemininden sökülerek yerin altındaki özel odalara taşınıyor. Üstelik bu işlem yapılırken stadyumun mevcut altyapısına hiçbir zarar verilmiyor.

Çimlerin yer altına inmesi, onların havasız kalıp öleceği anlamına gelmiyor.

Aksine, Sports Business Journal tarafından açıklanan bilgilere göre tepsilerin indiği yer altı odası, tam donanımlı bir yer altı mini serası görevi görüyor. Doğal çimlerin canlı ve kusursuz kalması için yer altındaki odada şu sistemler 7/24 çalışıyor:

  • Yapay Aydınlatma: Güneş ışığını birebir taklit ederek çimlerin büyümesini destekliyor.

  • Havalandırma ve Sulama: İdeal hava sirkülasyonunu ve nem dengesini koruyor.

  • Drenaj: Çimlerin çürümesini önlemek için suyu mükemmel şekilde kontrol ediyor.

Neden Dünyada Çok Nadir ve Pahalı?

Hypogea gibi çözümler ileri düzey inşaat mühendisliği, tam otomasyon ve son derece karmaşık bir bakım ağı gerektiriyor. Dev bir yeraltı odası kazmak ve devasa tepsileri milimetrik hesaplarla hareket ettirmek astronomik bir yatırım maliyeti doğuruyor. Bu nedenle bu teknoloji, dünyadaki stadyumlarda çok nadir görülen ve sadece küresel devlerin cesaret edebildiği bir lüks olarak öne çıkıyor.

Bu teknoloji sayesinde Real Madrid, resmi maçlar için sahanın yüksek kalitesinden ödün vermeden stadyumunu 365 gün yaşayan bir etkinlik merkezine dönüştürdü. Futbol maçlarının olmadığı günlerde dünyaca ünlü yıldızların konserlerine, dev fuarlara ve uluslararası kongrelere ev sahipliği yapan Bernabéu, kulübün kasasını eşi benzeri görülmemiş bir şekilde dolduruyor. Santiago Bernabéu, gelenek ile modernliğin nasıl birleştirilebileceğini tüm dünyaya kanıtlamaya devam ediyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
