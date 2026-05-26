İbrahim Hacıosmanoğlu Uçakta 30 Milyon Euro Prim Vaat Etmiş: Futbolculara Henüz Prim Yatmamış

İbrahim Hacıosmanoğlu’nun A Milli Takım futbolcularına verdiği iddia edilen prim sözlerine bir yenisi daha eklendi. Gazeteci Haluk Yürekli, TV100’de katıldığı programda TFF Başkanı’nın futbolculara kişi başı 1 milyon euro Dünya Kupası primi vaat ettiğini öne sürdü.

Yürekli programda şu ifadeleri kullandı:

'Kosova'da Dünya Kupası'na katılmayı garantiledikten sonra uçakta oyuncuların hiçbir talebi yokken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bir prim söylüyor. Adam başı 1'er milyon euro Dünya Kupası'na katılma primi diyor. Çok büyük bir rakam. Ben önce 1 milyon euroyu bütün takıma dağıtacak sandım. Meğer toplam 30 milyon euroymuş! 2 ay geçti. Milli takım toplandı. Dünya Kupası'na hazırlanıyor. hala bir ödeme gerçekleşmemiş oyunculara. Toplam 30 milyon euroluk prim bu. Hacıosmanoğlu'nun vaat ettiği villaların dışında. Yani havalı şey. Uçakta coşkuya kapılmış sayın başkan.'