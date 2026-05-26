Haberler
Spor
Futbol
İbrahim Hacıosmanoğlu Uçakta 30 Milyon Euro Prim Vaat Etmiş: Futbolculara Henüz Prim Yatmamış

İbrahim Hacıosmanoğlu Uçakta 30 Milyon Euro Prim Vaat Etmiş: Futbolculara Henüz Prim Yatmamış

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.05.2026 - 13:29
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, A Milli Takım futbolcularına prim kapsamında Bodrum’da birer villa vadettiği iddia edilmişti. Hacıosmanoğlu’nun oyunculara verdiği ikinci söz de gündeme gelirken, aradan geçen iki aya rağmen bu vaatlerin yerine getirilmediği öne sürüldü.

Villa vaat etmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, A Milli Takım futbolcularına Muğla’nın Bodrum ilçesinde birer villa sözü verdiği iddiası gündemdeki yerini korurken, futbolculara yönelik başka bir prim vaadinin daha olduğu ortaya çıktı.

30 milyon Euro prim vaat etmiş.

İbrahim Hacıosmanoğlu’nun A Milli Takım futbolcularına verdiği iddia edilen prim sözlerine bir yenisi daha eklendi. Gazeteci Haluk Yürekli, TV100’de katıldığı programda TFF Başkanı’nın futbolculara kişi başı 1 milyon euro Dünya Kupası primi vaat ettiğini öne sürdü.

Yürekli programda şu ifadeleri kullandı:

'Kosova'da Dünya Kupası'na katılmayı garantiledikten sonra uçakta oyuncuların hiçbir talebi yokken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bir prim söylüyor. Adam başı 1'er milyon euro Dünya Kupası'na katılma primi diyor. Çok büyük bir rakam. Ben önce 1 milyon euroyu bütün takıma dağıtacak sandım. Meğer toplam 30 milyon euroymuş! 2 ay geçti. Milli takım toplandı. Dünya Kupası'na hazırlanıyor. hala bir ödeme gerçekleşmemiş oyunculara. Toplam 30 milyon euroluk prim bu. Hacıosmanoğlu'nun vaat ettiği villaların dışında. Yani havalı şey. Uçakta coşkuya kapılmış sayın başkan.'

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
