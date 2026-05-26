Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakipleri Belli Oluyor: 28 Takım Kesinleşti

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig’de üst üste dördüncü, toplamda ise 26’ncı şampiyonluğunu elde ederek gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım hakkı kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan sezonda Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kadar yükselerek dikkat çeken bir performans ortaya koymuştu.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda Galatasaray’ın lig aşamasında karşılaşabileceği 28 takım da netlik kazandı. Devler Ligi’nde Lig Yolu’ndan 2, Şampiyonlar Yolu’ndan ise 5 takım daha gelecek ve lig aşamasındaki son 7 kontenjan tamamlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 27 Ağustos’ta gerçekleştirilecek, ilk karşılaşmalar ise 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak.