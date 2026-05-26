Avrupa'yı Kavuran Sıcaklar Türkiye'ye Geliyor: Termometreler 40 Dereceyi Geçti, Kalp Krizi ve Ölümler Yaşandı!

Fas üzerinden gelerek kıta üzerine çöken sıcak hava kubbesi, Fransa ve İngiltere'de mayıs ayı sıcaklık rekorlarını tamamen altüst etti. İspanya'da termometrelerin 40 derecelere dayanmasıyla gece bile nefes almayı zorlaştıran 'tropikal geceler' dönemi başlarken, en acı haber Fransa'nın başkenti Paris'ten geldi. Şehirde düzenlenen bir koşu etkinliğinde, aniden bastıran aşırı sıcağa dayanamayan çok sayıda sporcu peş peşe kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Avrupa'daki günlük yaşamı adeta felç eden bu korkutucu tablonun ardından, iklim bilimciler güncel haritaları inceleyerek Türkiye için acil durum çağrısında bulundu.

İzmir Bakırçay Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şermin Tağıl, Büyük Okyanus'taki anormal ısınmayla tetiklenen Süper El Nino sürecinin ülkemizi de çok sert bir şekilde vuracağını açıkladı. Bu kritik uyarıya göre Türkiye, önümüzdeki yaz aylarında son derece istikrarsız ve zorlu bir iklim sınavından geçecek. Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tehlikeli boyutta kuraklık ve orman yangınlarında büyük bir artış bekleniyor. Diğer taraftan, Karadeniz Bölgesi'nde ise bu durumun tam aksine, ani ve aşırı yağışların yol açabileceği sel felaketlerinin yaşanma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.