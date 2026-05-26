Avrupa'yı Kavuran Sıcaklar Türkiye'ye Geliyor: Termometreler 40 Dereceyi Geçti, Kalp Krizi ve Ölümler Yaşandı!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.05.2026 - 10:44
Batı Avrupa'da rekor üstüne rekor kıran ve can kayıplarına neden olan eşi benzeri görülmemiş sıcak hava dalgası, Türkiye için de tehlike çanlarının çalmasına neden oldu. Uzmanlar, kavurucu bir yazın ardından sonbaharda yıkıcı fırtınaların ve 'medicane' kasırgalarının kapıda olduğu konusunda uyarıyor.

Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/du...
Avrupa kıtası, uzmanların bin yılda bir görülebilecek kadar nadir bir doğa olayı olarak tanımladığı tarihi bir sıcaklık kriziyle boğuşuyor.

Fas üzerinden gelerek kıta üzerine çöken sıcak hava kubbesi, Fransa ve İngiltere'de mayıs ayı sıcaklık rekorlarını tamamen altüst etti. İspanya'da termometrelerin 40 derecelere dayanmasıyla gece bile nefes almayı zorlaştıran 'tropikal geceler' dönemi başlarken, en acı haber Fransa'nın başkenti Paris'ten geldi. Şehirde düzenlenen bir koşu etkinliğinde, aniden bastıran aşırı sıcağa dayanamayan çok sayıda sporcu peş peşe kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Avrupa'daki günlük yaşamı adeta felç eden bu korkutucu tablonun ardından, iklim bilimciler güncel haritaları inceleyerek Türkiye için acil durum çağrısında bulundu.

İzmir Bakırçay Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şermin Tağıl, Büyük Okyanus'taki anormal ısınmayla tetiklenen Süper El Nino sürecinin ülkemizi de çok sert bir şekilde vuracağını açıkladı. Bu kritik uyarıya göre Türkiye, önümüzdeki yaz aylarında son derece istikrarsız ve zorlu bir iklim sınavından geçecek. Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tehlikeli boyutta kuraklık ve orman yangınlarında büyük bir artış bekleniyor. Diğer taraftan, Karadeniz Bölgesi'nde ise bu durumun tam aksine, ani ve aşırı yağışların yol açabileceği sel felaketlerinin yaşanma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

Uzmanları asıl endişelendiren karanlık senaryo ise yaz mevsiminin bitişiyle birlikte gün yüzüne çıkıyor.

Bütün bir yaz boyunca Akdeniz ve Karadeniz sularında hapsolup birikecek olan aşırı ısı, sonbahar aylarında kuzeyden gelecek ilk soğuk hava kütleleriyle şiddetli bir şekilde çarpışacak. Bu tehlikeli buluşmanın, özellikle Doğu Akdeniz havzasında 'medicane' olarak adlandırılan, son derece yıkıcı ve tropikal karakterli kasırgalara dönüşebileceği belirtiliyor.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
