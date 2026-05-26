article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Binlerce Kişi Başvurdu Onlar Seçildi: 1953'ten Beri Boş Olan Adada Yaşayacaklar

Binlerce Kişi Başvurdu Onlar Seçildi: 1953'ten Beri Boş Olan Adada Yaşayacaklar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.05.2026 - 10:42
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Atlantik Okyanusu’nun hırçın sularında, İrlanda’nın Dingle kıyıları açıklarında yer alan Great Blasket Adası, modern hayatın stresinden kaçmak isteyen ama aynı zamanda konforundan vazgeçebilecek cesur bir çifti ağırlamaya hazırlanıyor. Her yıl küresel çapta büyük ses getiren ve binlerce kişinin başvurduğu 'ada bakıcılığı' görevi için bu yıl İrlanda'nın Kilkenny şehrinden Aisling Costello ve partneri Conor Jones seçildi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çiftin yaz sezonu boyunca sürecek olan bu maceradaki en büyük sınavı, adadaki ilkel yaşam koşulları olacak.

Çiftin yaz sezonu boyunca sürecek olan bu maceradaki en büyük sınavı, adadaki ilkel yaşam koşulları olacak.

Great Blasket Adası'nda kalıcı bir elektrik ve sıcak su altyapısı bulunmuyor. Telefon şarj etmekten duş almaya kadar her şeyin doğanın sunduğu imkanlarla sınırlı olduğu bu adada, çifti oldukça çetin bir yaşam bekliyor.

Yayınlanan iş ilanında görevin sadece 'kafa dinlemekten' ibaret olmadığı, aksine oldukça 'yoğun' bir sorumluluk gerektirdiği özellikle vurgulanmıştı.

Aisling ve Conor’ın adadaki günlük görevleri şu şekilde olacak:

Aisling ve Conor’ın adadaki günlük görevleri şu şekilde olacak:

  • Adada bulunan üç kiralık kulübenin yönetimini üstlenmek,

  • Adayı ziyarete gelen ve konaklayan misafirleri ağırlamak,

  • Kulübelerin temizlik, bakım ve onarım işlerini yapmak,

  • Adadaki günlük operasyonları ve düzeni tek başlarına yürütmek.

  • Bu göreve başvurmanın uzun süredir hayalleri olduğunu belirten Aisling Costello, binlerce kişi arasından kabul edildiklerini öğrendiklerinde büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadıklarını söyledi. Çevresindeki birçok insanın bu zorlu yaşamı seçecek olmalarını 'çılgınca' bulduğunu ifade eden Costello, 'Bizim için paradan ziyade hayat boyu unutamayacağımız eşsiz bir deneyim kazanma isteği ön plandaydı' diyerek kararlılıklarını dile getirdi.

19. yüzyılın ortalarında yaklaşık 175 kişinin yaşadığı Great Blasket Adası, acımasız hava koşulları, anakaradan tamamen izole olması, sağlık ve eğitim gibi en temel insani hizmetlerin bile ulaştırılamaması nedeniyle yıllar içinde nüfusunu kaybetmişti.

19. yüzyılın ortalarında yaklaşık 175 kişinin yaşadığı Great Blasket Adası, acımasız hava koşulları, anakaradan tamamen izole olması, sağlık ve eğitim gibi en temel insani hizmetlerin bile ulaştırılamaması nedeniyle yıllar içinde nüfusunu kaybetmişti.

Takvimler 1953 yılını gösterdiğinde ise ada tamamen boşaltılmış ve kaderine terk edilmişti.

Şimdi ise bu ıssız okyanus adası, binlerce insanı geride bırakıp sadece birbirine ve doğaya güvenerek yola çıkan iki genç yüreğin emeğiyle yeniden hayat bulacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın