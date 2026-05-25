article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kurban Bayramı Noter Çalışma Saatleri 2026: Arife Günü Noterler Kaça Kadar Açık?

Kurban Bayramı Noter Çalışma Saatleri 2026: Arife Günü Noterler Kaça Kadar Açık?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.05.2026 - 17:05
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde araç alım-satımı, vekaletname, taahhütname veya imza tasdiki gibi resmi işlerini halletmek isteyen binlerce vatandaş, noterlerin çalışma takvimini araştırmaya başladı. 'Bayramda noterler açık mı, arife günü işlem yapılır mı?' gibi sorular arama motorlarında hızla artmaya başladı.

İşte Kurban Bayramı dönemi noter çalışma saatleri, nöbetçi noter durumu ve işlemlerinizi son güne bırakmamanız için bilmeniz gereken tüm detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2026 yılı Kurban Bayramı takvimine göre arife günü 26 Mayıs Salı, bayramın birinci günü ise 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

2026 yılı Kurban Bayramı takvimine göre arife günü 26 Mayıs Salı, bayramın birinci günü ise 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca, Kurban Bayramı tatili resmi olarak arife günü saat 13.00 itibarıyla başlıyor ve toplamda 4,5 gün sürüyor. Bu durum, noterlerin mesai saatlerini doğrudan etkiliyor.

Arife Günü (26 Mayıs Salı) Noterler Açık mı, Kaça Kadar Açık?

Arife Günü (26 Mayıs Salı) Noterler Açık mı, Kaça Kadar Açık?

Kurban Bayramı arefesi olan 26 Mayıs 2026 Salı günü noterler yarım gün hizmet verecek. Resmi tatil saat 13.00’te başlayacağı için noterliklerdeki işlemler genel olarak öğle saatlerine kadar kabul edilecek. İşlemlerini bayram sonrasına bırakmak istemeyen vatandaşların, kapıların kapanma ihtimaline karşı sabahın erken saatlerinde noterliklere müracaat etmesi büyük önem taşıyor.

Kurban Bayramı'nda Noterler Açık mı?

Kurban Bayramı'nda Noterler Açık mı?

Kurban Bayramı’nın resmi tatil ilan edilen günlerinde noterler tamamen kapalı olacak. Buna göre;

  • 27 Mayıs Çarşamba (Bayramın 1. Günü)

  • 28 Mayıs Perşembe (Bayramın 2. Günü)

  • 29 Mayıs Cuma (Bayramın 3. Günü)

  • 30 Mayıs Cumartesi (Bayramın 4. Günü)

tarihlerinde noterliklerde fiziki olarak hiçbir işlem yapılamayacak.

Nöbetçi Noterler Bayramda Çalışıyor mu?

Nöbetçi Noterler Bayramda Çalışıyor mu?

Hafta sonları vatandaşların imdadına yetişen 'Nöbetçi Noter' uygulamasının bayram süresince aktif olup olmayacağı merak ediliyor. Normal şartlarda nöbetçi noterler hafta sonları hizmet vermektedir; ancak resmi dini bayram tatillerinde bu uygulama değişiklik gösterebilir. Bayram süresince acil işlem yapması gereken vatandaşların, Türkiye Noterler Birliği resmi internet sitesi üzerinden 'Nöbetçi Noter Sorgulama' ekranını güncel olarak kontrol etmesi gerekiyor.

Bayramdan Sonra Noterler Ne Zaman Açılacak?

Bayramdan Sonra Noterler Ne Zaman Açılacak?

4,5 günlük resmi tatilin ve pazar gününün ardından noterler, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla normal mesai düzenine geri dönecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın